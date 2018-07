Gorka Izagirre: "Otra vez no ha podido ser"

Laruns , 27 jul .- El guipuzcoano Gorka Izagirre (Bahrain Merida) ha vuelto a meterse en su enésima escapada en el Tour 2018 pero nuevamente se ha quedado sin opciones por la lucha que se ha desatado por detrás entre los mejores de la clasificación general.

"Ha sido una pena y otra vez no ha podido ser. Me he metido en la escapada pero luego se ha animado la carrera primero con el Katusha y luego con Mikel Landa y Romain Bardet y la etapa ha cogido otra marcha", ha señalado sobre el desarrollo de esta decimonovena etapa del Tour 2018.

Aunque la mayor parte de la ascensión al último gran puerto del Tour, el Aubisque, la ha hecho con los principales favoritos al final no ha podido seguir su marcha.

"Iba con el mínimo más mínimo. Iba con la reserva y los dos últimos kilómetros se me han hecho eternos", ha analizado.

Al ver que ya no podía mantener su ritmo ha señalado que ha declarado: "He intentado coger un ritmo lo más alto posible para mí para llegar a meta y al final he llegado con Egan Bernal (Sky) y Bob Jungels (Quick Step)", ha concluido.