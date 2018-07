Fomento reinvertirá todo lo que saque por Madrid Nuevo Norte en Chamartín

(Actualiza la EC5733 con declaraciones de Béjar)

"Todo lo que pueda obtener Adif se va a reinvertir en el proyecto, es la mayor aportación que podemos hacer: no obtener plusvalías para desviarlas a otros menesteres", ha afirmado el ministro en el acto de presentación del proyecto, en el que ha estado también la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

El objetivo, es contar con una gran conexión norte-sur entre las estaciones de Atocha y Chamartín y que ésta enlace con otros medios de transporte, ha subrayado el ministro, que heredó el proyecto de su antecesor en el cargo, Íñigo de la Serna.

"Cuando llegué al Ministerio me hablaron del proyecto como la Operación Chamartín. Con ese nombre, uno se pone en preventivo", ha explicado Ábalos, que ha reconocido que, no obstante, cuando se lo expuso el presidente de Adif saliente vio que se trataba de un proyecto "razonable", aunque, "obviamente", lo contrastó.

El ministro ha explicado que el hecho de que Carmena liderara el proyecto le dio la confianza necesaria para ver los detalles y apoyarlo: "No me la imagino liderando un proyecto especulativo", ha señalado.

En su opinión, el proyecto es un ejemplo de colaboración público privada y de como distintas administraciones territoriales gobernadas por distintos partidos son capaces de superar "cuestiones de interés partidista".

"Yo he recogido el proyecto de un Gobierno del PP y no me importa estar aquí porque pienso que es un buen proyecto para Madrid, es un proyecto ambicioso y las ciudades capitales tienen que tener ambición y ejercer liderazgo", ha subrayado.

"Es un esfuerzo que ha merecido la pena porque fruto de este proyecto, Madrid se situará como referente de regeneración a nivel mundial", ha destacado durante el acto Antonio Béjar, presidente de Distrito Castellana Norte, sociedad promotora del proyecto participada por BBVA y Grupo San José.