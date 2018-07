Cunillera ve poco democrático ocupar espacios con símbolos de un pensamiento

Barcelona, 27 jul (EFE).- La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha considerado hoy que ocupar el espacio público con símbolos de un determinado pensamiento supone "alejar" del mismo al que piensa distinto y esto es "muy poco democrático".

En una entrevista en la Cadena Ser, Cunillera se ha referido así al debate por la ocupación de playas, plazas o calles de Cataluña, sobre todo con cruces o lazos amarillos, para reivindicar la libertad de los soberanistas presos, unos dirigentes que, a la vez, ha admitido que le gustaría que no estuvieran en prisión preventiva.

"Me gustaría, sí, porque llevan mucho tiempo, pero el juez tendrá sus razones. Desde el punto de vista afectivo y familiar es una cosa pesada, claro que sí, y cómo no va a haber compresión humana, pero una cosa es la humanidad que uno pueda sentir y otra es la justicia. Esta es una decisión del juez y no la discuto, ni esta ni otras, porque no me corresponde", ha expresado Cunillera.

Cunillera ha dicho que desconoce si es legal o no ocupar espacios públicos con símbolos amarillos independentistas, pero sí tiene claro que "no es respetuoso con aquel que piensa distinto".

"El espacio público es donde todos debemos convivir pensemos lo que pensemos; y lo que está pasando con la colocación de símbolos de un determinado pensamiento es que estamos alejando de ese espacio al que piensa distinto, y eso es muy poco democrático", ha afirmado.

En cuanto a la Diada del próximo 11 de septiembre, Cunillera ha expresado su voluntad de acudir solo a los actos institucionales que organizará el Govern y el Parlament, de los que aún no sabe el contenido, por lo que ha evitado valorar si debería asistir también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

También ha expresado su deseo de que el viaje del presidente de la Generalitat, Quim Torra, mañana a Waterloo (Bélgica) para dar la bienvenida al expresident Carles Puigdemont no se pague con dinero público.