Certamen Teatro Autor Exprés premia a seis dramaturgos por obras de estreno

Madrid, 2 jul (EFE).- Seis autores de entre 36 y 54 años han resultado ganadores en la I edición del certamen "Teatro Autor Exprés", organizado por la Fundación de la Sociedad General de Autores y Editores para promover textos "objeto de estreno".

Según ha informado la fundación SGAE, los ganadores han sido el madrileño Víctor Manuel Almazán (1974) con "Sashimi de riñón", el valenciano Xavo Giménez (1975) y la argentina María Cárdenas (1970) con "Qué pasó con Michael Jackson"; los también argentinos Daniel J. Meyer (1982) con "A.K.A. (Also Known As)" y Luis Fernando Quinteros (1972) con "María llena eres" y el barcelonés Manuel Veiga (1964) con "Siempre a la verita tuya".

Las obras teatrales, según añade la nota, se publicarán dentro de la colección "Teatroautor Exprés", editada por esta fundación con el objetivo de "colaborar" con los autores y "promover y difundir los textos objeto de estreno".

Cada uno de los autores premiados podrá contar con 250 ejemplares impresos de sus trabajos con el fin de que sean divulgados entre académicos, críticos, compañías y productores.

El jurado que llevó a cabo la selección de las obras está formado por los críticos y especialistas en el ámbito de las Artes Escénicas Julio Bravo García, Imma Fernández Gutiérrez y Arantxa Vela Buendía.