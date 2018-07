BBVA gana un 15 % más a junio y pide fiscalidad que no lastre el crecimiento

Madrid, 27 jul (EFECOM).- El BBVA ha registrado un beneficio neto de 2.649 millones de euros en el primer semestre de 2018, el 15 % más que un año antes, gracias a unos mayores ingresos, a la contención de los gastos y a las menores necesidades de saneamientos y provisiones.

Así lo ha explicado en la presentación de los resultados el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, que preguntado por el posible impuesto a la banca que prepara el Gobierno, no ha querido pronunciarse para no "especular", pero ha advertido de que la fiscalidad no puede penalizar el crecimiento y la creación de empleo".

En este sentido, ha defendido que a nivel global, la contribución fiscal del grupo alcanzó los 9.881 millones en 2017.

Además, ha precisado que el tipo efectivo del impuesto de Sociedades fue del 28 % en España, y del 27,3 % en todo el grupo.

Respecto a las cuentas, Torres ha destacado que de nuevo han sido unos resultados "muy fuertes" y "sólidos" a pesar de los diferentes hitos que han acontecido en el trimestre como la inestabilidad política de Italia, el cambio de Gobierno en España, o las elecciones en México o Turquía, país por el que mantienen una apuesta firme.

Garanti -banco con el que opera allí- es "el mejor banco de Turquía" y sus resultados son "excelentes" a pesar del entorno, ha dicho Torres, que ha defendido que están "muy cómodos en ese país".

Concretamente, en Turquía, BBVA ganó 373 millones, mientras que en el área de América del Sur el resultado fue de 452 millones, el 11,8 % más.

En México, que es su mayor motor, BBVA ganó 1.208 millones, el 10,5 % más, y en EEUU, 387 millones, un 36,3 % más.

BBVA España ganó 757 millones procedentes de su actividad de banca minorista e inmobiliaria, frente a los 479 millones de 2017.

Según ha explicado BBVA, por su actividad comercial bancaria ganó en España 793 millones (el 19,2 % más), aunque a esta cifra hay que restar las pérdidas del área inmobiliaria (Non Core Real Estate) que está a punto de vender al fondo Cerberus, y que alcanzaron los 36 millones.

A nivel de grupo, los préstamos y anticipos a la clientela se redujeron el 8 %, hasta 390.661 millones, con un ratio de mora del 4,4 %, frente al 4,8 % de junio de 2017.

La entidad ha aclarado, sin embargo, que desde el 1 de enero, ya con los nuevos criterios contables, que recogen las nuevas categorías incluidas en la IFRS 9, entre ellas reclasificaciones de carteras, estos préstamos y anticipos crecieron un 0,8 % y se situaron en 377.175 millones netos de provisiones.

En España, la inversión crediticia creció en el segundo trimestre, en concreto, los préstamos avanzaron un 1,6 %, y destacó la financiación al consumo y tarjetas de crédito (el 12,6 % más).

En este sentido, Torres ha explicado que no existe peligro de un exceso de crecimiento de este tipo de financiación (consumo), ya que se la ofrecen solo a clientes a los que conocen bien, por lo que la evaluación del riesgo es la adecuada.

A cierre de junio, los depósitos alcanzaron los 367.312 millones, un 6,9 % menos, en tanto que el ratio de solvencia CET1 "fully loaded", que incluye todos los requerimientos de capital, se situó en el 11,40 %, incluyendo la venta de BBVA Chile y el acuerdo con el fondo Cerberus.

Torres, que ha descartado nuevas fusiones en España, también ha destacado los ingresos recurrentes que ha registrado BBVA, que crecieron "con fuerza" gracias a los avances en la transformación.

En cuanto a los principales márgenes de la cuenta de resultados, el de intereses -que recoge los principales ingresos- sumó 8.643 millones, el 1,8 % menos, al tiempo que las comisiones se elevaron un 1,5 %.