Aduriz: "Estamos entusiasmados con la llegada de Berizzo"

Bilbao, 27 jul (EFE).- El jugador del Athletic Club Aritz Aduriz confesó que en el vestuario rojiblanco están "entusiasmados con la llegada" de Eduardo Berizzo por la "intensidad" en el trabajo y la "forma de transmitir" sus ideas que tiene el técnico argentino

"Es muy pronto para hacer valoraciones, pero creo que tiene las ideas muy claras. Al equipo le vienen bien su idea. Vamos a ir trabajando poco a poco, pero el equipo esta integrando bien su forma de trabajar", subrayó el delantero en una rueda de prensa ofrecida en la concentración que lleva a cabo el Athletic en Holanda.

Aduriz aseguró que están "muy contentos" de "cómo están yendo las cosas" en los 19 días ininterrumpidos de trabajo que acumulan desde que comenzó la pretemporada el pasado día 9 y que, "al margen de los dos percances" físicos de Iñigo Martínez y Raúl García, "la gente lo esta asimilando bien".

A nivel personal, el jugador aseguró que a sus 37 años -cumplirá 38 el 11 de febrero del próximo año- se encuentra "bien y con fuerza" y que su única meta, es "ir semana a semana con el objetivo del siguiente entrenamiento, del siguiente partido y ver poco a poco".

"No veo mucho mas allá de un par de semanas vista. Hay un hándicap que es la edad y hay que darle muchísimo mimo a muchas cosas para poder compensarlo. En ese sentido lo tengo muy interiorizado. A día de hoy lo llevo bastante bien", apuntó.

El goleador asume que mantenerse en activo "entre comillas, no es normal" en un futbolista de 37 años que "lo normal" sería que en estas fechas "estaría de vacaciones o haciendo otro tipo de cosas".

"Lo llevo como un reto. Creo que poder estar con esta edad compitiendo al máximo nivel en el equipo que quieres es muy difícil. Para mí es un orgullo poder superarme y llevo con total naturalidad que se diga que tiene que haber gente nueva. Todos nos aburrimos de todo, es un proceso natural. Son cosas que van a pasar antes o después y hay que asumirlo", reflexionó.

Aduriz confesó que cuando en el tramo final de la pasada temporada perdió la titularidad lo llevó "muy mal", aunque reconoció que debía "acatar las decisiones normales del fútbol".

"No hay sitio para todos y todos queremos jugar y estar en ese sitio de privilegio. Peleamos para eso. Uno quiere estar en el campo siempre", añadió el donostiarra, quien afirmó además que le "gusta la presión" de "superarse día a día" y "estar sometido a ese juicio".

"Tenemos que mirarlo como algo positivo para el equipo y para el club. El fútbol es muy del momento, sirve muy poco lo que has hecho anteriormente. Todos los días tienes que demostrar que puedes asumir esa exigencia. No vivimos del pasado y hay que reinventarse cada día. Eso lo tenemos que llevar con naturalidad", recalcó.

Aduriz, por último, señaló que su "ilusión es ser importante hasta el último momento" en el Athletic "en el sentido más amplio de la palabra".

"Es una decisión que no es fácil saber cuando es la correcta. Quiero focalizar toda mi atención en el día a día y no mucho en el mañana. Si piensas mucho en lo que va a ser o quieres que sea pierdes el foco. Lo que quiero es disfrutar de cada entrenamiento y de los partidos. Me encanta entrenar y competir", incidió.