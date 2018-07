Suizo Nils Melzer aspira a suceder a Zeid como alto comisionado de D.Humanos

Ginebra, 26 jul (EFE).- El suizo Nils Melzer, actualmente relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aspira a suceder al jordano Zeid Ra'ad al Hussein en el cargo de alto comisionado para los derechos humanos.

Melzer, originario de Zúrich y que es relator especial sobre la tortura de la ONU desde el 1 de noviembre de 2016, informó en su cuenta de la red social Twitter de que ha presentado al secretario general, António Guterres, su candidatura.

Se trata del primer candidato que publica su intención de suceder en septiembre a Zeid, que anunció en diciembre pasado que no se presentará a un segundo mandato de cuatro años de duración porque no quiere hacer concesiones políticas a las que no está dispuesto.

Presentarse de nuevo, dijo entonces en un carta enviada al personal de su oficina, supondría, en el contexto geopolítico actual, "doblegar mi rodilla y suplicar; silenciar una declaración de defensa (en pro de los derechos humanos); reducir la independencia y la integridad de mi voz".

Zeid ha denunciado abiertamente violaciones de derechos humanos en todos los rincones del mundo, y ha estado especialmente atento en criticar el discurso del odio, la xenofobia y la discriminación, algo que le hizo reprobar en varias ocasiones las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Melzer, que es profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Glasgow y presidente de la Academia de Ginebra del Derecho Humanitario Internacional y de Derechos Humanos, destaca en su carta a Guterres su carrera en la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Gobierno suizo, varias instituciones académicas y el sector privado , así como su experiencia en la diplomacia y contextos de crisis.

En opinión de Melzer, el próximo alto comisionado "afrontará un reto extraordinariamente urgente en la historia de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, pues debe "ganar batallas en favor de los derechos humanos sin perder la batalla por el apoyo político universal" a esta institución.

En lo que puede interpretarse como una crítica a Zeid, el suizo dice que el próximo alto comisionado "debe comprender que defender los derechos humanos no implica atacar a gobiernos", apuntar con el dedo a nadie ni tratar de ser superior moralmente "a costa de una pérdida mutua de respeto, influencia y entendimiento".

En su opinión, el cargo conlleva "crear consensos al tiempo que se respetan las diferencias" y no generar "titulares llamativos y confrontaciones al dividir el mundo en alumnos buenos y malos".

Eso sí, admite que la presión a los países que violan los derechos humanos "debe ser constante y firme" y que no puede haber "zonas grises cuando se trata de aspirar a los estándares universales en materia de libertades fundamentales".

Asimismo, reconoce que la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos "es indispensable".