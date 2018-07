DIA sube su cotización un 10,47 % pese a reducir su beneficio casi un 90 %

Madrid, 26 jul (EFE).- La cotización de DIA ha subido hoy un 10,47 %, cifra que sitúa al grupo como el valor que más ha aumentado del Ibex 35 -que sube de media un 0,79 %-, tras haber presentado sus resultados del primer semestre, que reflejan una disminución del beneficio del 88,8 % (6 millones de euros). Al cierre de la sesión, los títulos del grupo se vendían a 2,289 euros por acción, tras registrar ayer una caída del 2,36 % hasta situarse en los 2,072 euros por acción al cierre del mercado.

Según analistas consultados por Efe, la subida de la cotización de DIA -que llevaba acumulada una pérdida del 50 % del valor en un año- se debe a que la compañía ha facilitado información sobre el resultado bruto de explotación (ebitda) que esperan obtener en el tercer y el cuarto trimestre.

Aunque la previsión no es positiva, los analistas ven con buenos ojos esa "visibilidad" que no se produjo en el primer trimestre, cuando la empresa no dio ningún tipo de previsión para el segundo trimestre, algo que "no gustó" en los mercados.

Asimismo los expertos han enumerado otros factores que han contribuido a que el valor cotice hoy al alza, como el anuncio de la fecha de presentación del plan estratégico -que finalmente se presentará en octubre- y el hecho de que el capex (inversiones en bienes de capital) haya estado en línea con lo que se esperaba y, previsiblemente, aumente.

Otros analistas atribuyen la subida de la cotización al cierre de posiciones cortas.

Según los últimos datos facilitados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el peso de los bajistas en el accionariado de la cadena de supermercados DIA se sitúa actualmente en el 17,28 %, 12,21 puntos por debajo de la cifra alcanzada hace justo un año.

De acuerdo a la información publicada hoy por DIA, la cifra de negocios neta descendió en el primer semestre del año un 10,3 % y se situó en 3.795,9 millones de euros, mientras que ebitda fue de 225,7 millones (un 19,1 % menos), unas cifras mucho peores de las esperadas por los analistas, que ya preveían un retroceso.

Las ventas brutas bajo enseña -que refleja el total de la facturación obtenida en establecimientos propios y franquiciados, incluyendo todos los impuestos indirectos- disminuyeron un 9,2 %, hasta los 4.600 millones, y lo hicieron en todos los mercados, especialmente en Brasil, donde cayó un 19,8 % (805,2 millones).

La inversión de la cadena de distribución en los seis primeros meses del ejercicio subió un 33,6 %, hasta los 192,8 millones de euros -por el proceso de remodelación de tiendas en España-, y deuda neta del grupo aumentó un 20,6 % respecto el dato de cierre de 2017, hasta los 1.020,3 millones.