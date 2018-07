Los sindicatos piden al Gobierno que actúe ante los "abusos" de Ryanair

Madrid, 26 jul (EFE).- Los sindicatos de tripulantes de cabina de Ryanair han pedido hoy al Gobierno que actúe y "deje de mirar hacia otro lado" ante los "abusos" y el "maltrato" de la aerolínea irlandesa, a la que acusan además de no querer colaborar y "chulear" a la Inspección de Trabajo en el transcurso de la huelga.

"¿Dónde esta el Gobierno o Hacienda? No entendemos donde están las autoridades de este país, que capean el temporal con los servicios mínimos. No puede ser que no haya ninguna autoridad que haya tomado acciones contra la chulería de la aerolínea. Nos gustaría que alguien tomara cartas en el asunto", ha señalado hoy el responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo, Ernesto Iglesias.

Los sindicatos, que cifran en un 50 % el seguimiento, han subrayado que la empresa, a la que acusan de amenazar con despidos, ha dado instrucciones a "mala fe" para no facilitar información a los inspectores de trabajo que se han acercado a algunas de las bases durante el desarrollo de la huelga.

Así, sostienen que la acción de la inspección de trabajo ha sido "contundente" en las bases con aperturas de actas de infracción por falta de comunicación. "Hay que dar la cara ante los inspectores de trabajo y no salir corriendo", recalcan.

Desde Sitcpla, Antonio Escobar, ha afirmado que Ryanair ha incumplido los servicios mínimos, cancelando vuelos que conectaban con los archipiélagos, a pesar de las obligaciones que marcaba la resolución dictada por el Ministerio de Fomento, que obligaba a la compañía a garantizar el 100 % de los vuelos domésticos a las islas.

Además, los sindicatos han vuelto a insistir en que no descartan nuevas movilizaciones a pesar de reconocer que estas huelgas "son muy contundentes".

"Trabajo se ha puesto las pilas, Fomento tiene un perfil discreto que no nos favorece nada, pero mañana todo el mundo tiene que afrontar las cosas de otra manera. Moncloa, Bruselas o Dublín tienen que ir con otro talante", sostienen.

Por otro lado, han reconocido sentirse "satisfechos" con el seguimiento de la huelga en el día de ayer, que afectó además de a España a Portugal, Bruselas, Portugal e Italia, y han destacado que ésta tuvo un seguimiento muy importante en estos países, con seguimientos de hasta el 80 %.

"Los trabajadores han dicho basta a los abusos de la empresa", ha señalado los sindicatos, que han indicado que en el transcurso de la jornada de hoy se han cancelado dos vuelos hacia o desde España.

Esta segunda jornada de huelga de los tripulantes de cabina afecta también a Portugal y a Bélgica pero, a diferencia de ayer, no tendrá efectos en Italia, ya que los paros tanto de tripulantes como de pilotos en este país se convocaron exclusivamente para el 25 de julio.