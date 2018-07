Sara García quiere "ser la primera mujer que termina el Dakar sin asistencia"

Madrid, 26 jul (EFE).- Las dos tiras cicatrizantes que todavía reposan sobre sus clavículas cobijan el recuerdo de la grave caída que Sara García sufrió el pasado mes de abril en el Rally Merzouga de Marruecos. En una duna cortada, la española se fue al suelo.

Perdió la consciencia y, durante algunos minutos, la movilidad en manos y piernas. Entonces le sobrevino el miedo "a no poder andar" y el debate interno de si ser piloto "merece la pena". "Pensé que la había cagado porque cuando me desperté tenía muchísimo dolor, solo sentía la cara", rememoró en una entrevista a EFE.

Evacuada en helicóptero, con un diagnóstico que contemplaba la fractura de ambas clavículas y un neumotórax, Sara García inició una lucha contra su cabeza. "Al mes y medio empecé a entrenar con muchos miedos. Pensaba que me iba a caer y que iba a volver a hacerme daño porque no tenía fuerza para agarrarme a la moto. Ha sido difícil limpiar la cabeza de todos los recuerdos", afirmó.

Para aprender a gestionar todos esos pensamientos la zamorana recurrió a un psicólogo. "Necesitaba tener herramientas para volver a montar en moto sin pensar que me iba a matar dentro de dos curvas. Trabajamos durante dos meses diferentes métodos y funcionó muy bien", subrayó.

Ahora su visión sobre el accidente es otra: "Pienso que ha sido un bache y que tengo que trabajar para estar al nivel de antes. Todos sabemos que no jugamos a las canicas y que nos pueden pasar estas cosas. Este fin de semana, por ejemplo, he hecho una punta de 162 kilómetros por hora. Tienes muchas papeletas de que te pasen cosas. Lo interiorizas y ya está".

Después de semanas de rehabilitación y recuperación en el gimnasio, Sara García empezó a acumular kilómetros.

La piloto del equipo Pont Grup Yamaha reapareció en el Campeonato Portugués de Rally R3-Maçao el fin de semana del 6-8 de julio, donde sitúa "un punto de inflexión". "Ahí me di cuenta de que estaba preparada para correr la Baja Aragón", explicó.

En esta cita aragonesa fue segunda, tras la experimentada Rosa Romero. "No me lo esperaba para nada, porque ni siquiera sabía si iba a poder finalizar la carrera. Eran muchísimos kilómetros. Sobre todo, el sábado fue muy duro, con muchísimo calor. Y yo voy todavía con los bracitos de yaya, sin haber podido entrenar", bromeó.

Clausurada la temporada, Sara García apunta ya con determinación al Dakar. En enero de 2019 vivirá su primera experiencia en el "rally más duro del mundo". Confía en llegar "al cien por cien" porque así lo exige la prueba.

Ella participará, además, en la categoría Original -tradicionalmente conocida como Malle Moto-. Será la primera mujer en la historia del evento que afronte todas las etapas sin asistencia. Será su propia mecánica en las diez etapas que contempla la próxima edición, que se desarrollará en Perú en su totalidad.

"Al principio me parecía una locura pero lo he interiorizado y, al final, se trata de cambiar completamente el enfoque de carrera. No voy a ir deprisa, no voy a intentar avanzar más de la cuenta ni a intentar cortar por un sitio en el que no sepa qué hay detrás. Se trata de respetar muchísimo la mecánica porque la moto te tiene que durar 10 días, que van a ser muy duros", adelantó.

Su plan de competición contemplará "llegar al final de cada etapa con la moto lo menos mellada posible, para invertir lo mínimo en hacer la mecánica y poder descansar".

Todo el material que necesite deberá caber en un baúl con capacidad para 80 litros, donde portará los repuestos que consiga presupuestar. "Me daría mucha rabia quedarme fuera de la carrera por un recambio que no tengo, pero iré con lo que tenga", remarcó.

Los próximos meses serán, por tanto, de captación de patrocinadores que quieran vincularse a su "lucha por la igualdad entre hombres y mujeres".

"Yo quiero romper esa barrera y decir que las mujeres también podemos afrontar un Dakar sin asistencia", sentenció.