Negociación entre UE y EEUU continuará aunque se mantengan aranceles a acero

Bruselas, 26 jul (EFECOM).- La negociación sobre los compromisos alcanzados este miércoles entre la Unión Europea y Estados Unidos en materia comercial continuará aunque Washington decida mantener los aranceles al acero y al aluminio, a los que los líderes de ambos bloques han consensuado buscar una solución.

Fuentes comunitarias confirmaron hoy que, si bien la resolución de este asunto se menciona en el comunicado conjunto emitido tras la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y la Comisión Europea, "no hay una relación particular" entre estos aranceles y el compromiso de reducir las barreras al comercio entre ambos bloques.

"Aquí no hay relación. Se menciona la posibilidad de resolver el asunto, pero no hay una relación particular con el otro proceso", señalaron.

El compromiso común incluye la voluntad de "resolver" los aranceles al acero y al aluminio impuestos por Estados Unidos, aunque no propone un calendario concreto para revisar estas medidas.

La fuente explicó que sería "una buena señal" que se resolviera, porque supondría "una reducción de las tensiones comerciales y en la dirección opuesta a una guerra comercial", pero recalcó que es un asunto "independiente".

Además, afirmó que mientras estos aranceles se mantengan la UE no retirará las medidas que aplicó en respuesta.

Los líderes europeos habían insistido en repetidas ocasiones que la UE no negociaría sobre comercio con EEUU "con una pistola en la cabeza", es decir, mientras se mantuvieran estos aranceles que el bloque comunitario considera injustificados.

Preguntado por este asunto, el portavoz de la Comisión Europea (CE) Alexander Winterstein dijo que el presidente había dicho que hablaría con Donald Trump en condiciones de igualdad "y eso es justo lo que ha hecho".

"El resultado es una situación en que ambas partes ganan, esto es una buena negociación", agregó Winterstein, quien subrayó que "lo importante es que ahora hay un proceso estructurado de diálogo y compromiso" y que no se tomarán decisiones unilaterales durante estas discusiones.