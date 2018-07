Inui: "Tengo treinta años y quiero lograr cosas grandes con el Betis"

Sevilla, 26 jul (EFE).- El extremo japonés del Betis, Takashi Inui, ha manifestado este jueves en su presentación como jugador bético que llegar a ese club "es un reto" que afronta a sus treinta años con el propósito de "lograr cosas grandes" en el que será su equipo las próximas tres temporadas.

Inui, quien llega procedente del Éibar, ya fue presentado como bético en la embajada española en Tokio y, tras el "Viva el Betis manque pierda" de rigor, afirmó que está "muy feliz de estar en este equipo" y que aún no ha hablado con el entrenador, Quique Setién, y que está "deseando para saber sus exigencias para la temporada que viene".

El extremo nipón, quien tras su presentación saltó al césped del Villamarín y fue aclamado por más de dos mil aficionados, llega al Betis tras una destacada actuación en el Mundial de Rusia , algo que reconoció que "no esperaba", que logró gracias a sus compañeros y que ahora le estimulará para "hacer las cosas bien y para no defraudar las expectativas" levantadas tras la cita mundialista.

Tras señalar que espera seguir siendo seleccionado por Japón, abundó en sus aspiraciones de hacer una buena temporada con el Betis, con cuyo juego de la pasada temporada quedó "encantado" y al que espera contribuir en su vuelta a la Liga Europa.

"Ya he jugado la Liga Europa, aunque en Alemania no jugué mucho. Con el Betis espero participar y llegar lo más lejos posible", aseveró el punta de Omihachiman, quien reconoció que es "malo para los idiomas" y que le cuesta "trabajo aprenderlos", aunque el español lo entiende y no tiene problemas.

Tuvo palabras de reconocimiento para su anterior entrenador, José Luis Mendilíbar, y también para el capitán bético, Joaquín Sánchez, a quien conoce y admira, al que calificó como "una gran persona" y con quien dijo que quiere jugar.

El vicepresidente deportivo bético, Lorenzo Serra Ferrer, calificó a Inui como "un jugador de una relevancia importante" para el Betis, al que llega para "reforzar un proyecto y a competir con unos jugadores que tienen muy buen nivel".

"Nos vendrá muy bien como competidor. Es polivalente, es diestro pero se adapta a la izquierda. Está adaptado al fútbol europeo, de su estancia en Alemania y el Eibar. Viene a un gran club. No diré que es el mejor, pero seguro que se convencerá que lo es por todo lo que significa el Betis", aseveró el balear.

El también vicepresidente José Miguel López Catalán dijo, por su parte, que Inui "conectará con el Betis y los béticos" y ayudar a hacer al club "más grande y más universal" y que lo beneficie en todos sus estamentos, en referencia a la expansión de la marca del equipo "por todo el mundo".