Declaración de Baréin, una herramienta contra el extremismo, según promotores

Madrid, 26 jul (EFE).- La Declaración de Baréin, que se presenta hoy en Madrid, es un documento que pretende servir de instrumento para que la coexistencia pacífica y el diálogo entre religiones sean el mejor medio de acabar con el extremismo y el fanatismo, soportes sustantivos del terrorismo.

Esta es la idea que subrayó hoy en entrevista con Efe el príncipe Jalid Bin Jalifa Al Jalifa, presidente del Centro Global por la Coexistencia Pacífica Rey Hamad de Baréin, y que constituye la piedra angular de la mencionada Declaración.

El primer punto del documento pone de manifiesto que "cuando un clero extremista predica el odio y la violencia y busca sembrar la semilla de la discordia, está incitando a profanar el nombre de Dios".

"Queremos enviar un mensaje del pueblo de Baréin basado en la coexistencia pacífica y en el amor a los otros, a través de su diversidad", dijo Al Jalifa, quien estableció un paralelismo entre su país y España, ya que en ambos cohabitan desde hace mucho tiempo y de forma pacífica personas de todo tipo de credos y religiones.

A juicio de Al Jalifa, la aceptación del otro, tal como es y con independencia de su credo, "es un imperativo moral que trasciende incluso la fuerza de la ley".

La Declaración de Baréin, de cuya pretensión de universalidad son partícipes el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y el papa Francisco, quienes ya la han suscrito junto con otras relevantes personalidades de la comunidad internacional, será presentada ante más de 300 embajadores de los países del Golfo y de la Península Arábiga, diversos líderes religiosos y diplomáticos españoles.

Dada, además, su voluntad de afianzar el diálogo sobre cualquier otra circunstancia, este documento "puede ser una gran herramienta para combatir el terrorismo", afirmó Al Jalifa.

"Es muy importante que los pueblos del mundo compartan ideas y recursos. Nuestro propósito es difundir un mensaje de tolerancia, de paz. Consideramos que es importante buscar puntos en común para conseguir objetivos" afirmó el representante bareiní, quien recalcó que "no debemos mezclar la fe con la política ni con objetivos políticos."

"La mejor arma para luchar contra el terrorismo es la educación, fortalecer el pensamiento", afirmó Al Jalifa.

En este sentido, recordó que otros países del Golfo, como Emiratos Árabes Unidos, comparten criterios e iniciativas similares y, con respecto a Arabia Saudí, el más poderoso de la región en términos geopolíticos y de influencia religiosa (sobre todo en el ámbito suní), indicó que "ha aprendido esta política de intercambio y coexistencia con otras religiones".

En otro punto de la Declaración de Baréin se hace una defensa de la libertad religiosa al manifestar que "cada individuo es libre de practicar su religión, siempre que no haga daño a los demás, respete las leyes del lugar y acepte la responsabilidad, espiritual y material, de su elección".

Al Jalifa se refirió también a la situación geopolítica en el Golfo, varios de cuyos países (Arabia Saudí, Emiratos y el mismo Baréin), además de Egipto (el país más poblado del mundo árabe) han roto relaciones con Catar, al que acusan de promover a grupos extremistas.

"Desgraciadamente, Catar tiene una agenda diferente a la nuestra. Apoya a los Hermanos Musulmanes", el histórico grupo fundado en Egipto en 1928 y del que emana el islamismo político.

A juicio de Baréin y del resto de los países que comparten su criterio, los Hermanos Musulmanes "tienen ideas fanáticas y exportan sus actividades" a otros países de la zona.

"Hemos dicho a Catar que deje de apoyar a los Hermanos Musulmanes, que los echen de su territorio, que no apoyen al terrorismo, pues este grupo quiere establecer un estado basado en principios de fanatismo y nosotros no queremos ideas fanáticas en nuestras fronteras. Por desgracia, hasta ahora no hemos visto una repuesta positiva de los cataríes", manifestó Al Jalifa.

En relación con Irán, junto con Arabia Saudí el otro gran actor geopolítico de Oriente Medio, cuya influencia se disputan ambos, el representante de Baréin (país con una importante masa de población chií) dijo que "hay fanáticos suníes y hay fanáticos chiíes", y Teherán "está tutelándolos".

A juicio de Al Jalifa, la pretensión de Irán es establecer "un imperio chií en la región" y puso como ejemplo su influencia en Irak, "un país al que trata de controlar y tutelar políticamente".