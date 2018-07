Comunidad musulmana de Ripoll critica la falta de información sobre imán 17-A

Ripoll , 26 jul .- La comunidad musulmana de Ripoll ha criticado hoy que, un año después de los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona), aún no saben por qué no les informaron sobre los antecedentes del imán Abdelbaki es Satty, que supuestamente organizó el ataque terrorista.

El presidente de la comunidad musulmana de Ripoll, Ali Yassine, ha lamentado que el Ministerio del Interior no les explicara la supuesta relación del imán con el CNI y que nadie les advirtiera sobre sus antecedentes.

"Necesitamos que alguien nos dé una explicación, porque lo que hicieron no tiene nada que ver con los musulmanes, ni con la comunidad", ha criticado Yassine.

Abdelbaki es Satty, fallecido en la explosión de Alcanar (Tarragona) relacionada con los yihadistas de los atentados de Cataluña, está considerado el cerebro de la masacre de Barcelona y Cambrils (Tarragona) y, según diversas informaciones, habría mantenido contactos con agentes del CNI cuando estaba encarcelado en Castellón en 2014.

Además, la comunidad de Ripoll ha pedido a la conselleria de Enseñanza de la Generalitat que en los centros públicos se enseñen todas las religiones, también la musulmana, para evitar que alguien engañe a más personas.

"Los autores de los atentados eran buenos chicos, pero no sabían ni leer, ni escribir árabe, ni sabían nada sobre religión y ahí está el fallo. Si hubieran sabido lo que es el islám y que permite y que no, no hubieran habido problemas", ha subrayado el presidente de la comunidad.

En su opinión, la información "es un antivirus. Si saben que es la religión musulmana, nunca entrará el virus, ni nunca podrá venir un lobo para robarlos", ha señalado en alusión al papel del captor de los jóvenes, quien les convenció para cometer los atentados.

Un año después de los ataques terroristas del 17-A, la comunidad afirma que están bien y que la respuesta de los vecinos de Ripoll ha sido "inmejorable".

"La gente nos trata muy bien, no ha habido ningún conflicto ni problema. Porque el 95 % saben que los actos terroristas no tienen nada que ver con los musulmanes, ni con la cultura árabe", ha asegurado Yassine, que ha recalcado que "el islám es paz".