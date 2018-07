El colegio de El Vivero de Fuenlabrada no estará listo en septiembre

Fuenlabrada, 26 jul (EFE).- La Comunidad de Madrid no tendrá acabado en septiembre el nuevo colegio que se construye en el barrio de El Vivero de Fuenlabrada, cuyas obras ahora se prevén que terminen en noviembre.

Así lo ha indicado el concejal de Educación de la localidad, Isidoro Ortega, después de reunirse ayer con el viceconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Amador Sánchez, y con la directora general de Infraestructuras, quienes informaron al edil del estado actual de las obras.

Los responsables regionales confirmaron a Ortega que el nuevo colegio de El Vivero, cuya apertura estaba prevista para el inicio de curso, no estará terminado hasta el mes de noviembre.

"Nos dicen que las obras de esta primera fase no estarán listas en septiembre, por tanto y en vista de que no abrirá sus puertas el curso que viene, les exigimos que lo haga al siguiente (2019-2020) pero en su totalidad, no por fases", propone el edil socialista en un comunicado.

Ortega recuerda que el Ayuntamiento cedió a la Comunidad de Madrid "hace ya más de una década" una parcela de 15.000 metros cuadrados para la construcción de este centro, pero tras varios años de retrasos e incumplimientos, la Comunidad accedió recientemente a construirlo, aunque por fases.

"La primera fase estaba prevista que concluyera en septiembre, acogiendo a parte de los alumnos", subraya el edil de Educación, quien recalca que en la actualidad "solo existe" el colegio Juan de la Cierva en la zona, por lo que los escolares tienen que desplazarse a otros barrios de la ciudad.

En la reunión se ha abordado la ejecución de diversos trabajos de mejora en la seguridad de colegios e institutos del municipio, para los que Ortega ha solicitado "la ejecución de trabajos que permitan acceder a las cubiertas de los centros con mayores garantías de seguridad para los trabajadores de mantenimiento".

"Aunque el Ayuntamiento ya está realizando labores en este sentido, la responsabilidad y la competencia en esta área es del Gobierno regional", ha explicado el concejal, quien ha añadido que, aún así, en octubre van a realizar "un estudio de la situación para ver qué medidas necesitan, comprometiéndose a ejecutarlas".

Por otra parte, el concejal socialista también solicitó al viceconsejero de Educación un plan de acción para eliminar los materiales que contengan amianto de los centros educativos, presentes en algunos tejados o tuberías.

La Comunidad de Madrid se ha comprometido a realizar análisis de polvo en suspensión en los colegios e institutos y a actuar en función de los resultados, según afirman fuentes municipales.