Bergara: "Mi ciclo en la Real Sociedad había terminado"

Getafe , 26 jul .- Markel Bergara, centrocampista del Getafe, afirmó este jueves durante su presentación oficial como jugador del conjunto madrileño que su ciclo en la Real Sociedad "había terminado".

Bergara jugó cedido la temporada pasada en el equipo dirigido por José Bordalás e intentó continuar en el Getafe por todos los medios hasta que finalmente lo consiguió. El medio centro vasco firmó un contrato por dos años y se mostró muy feliz de seguir en el club presidido por Ángel Torres.

"Al final había que llegar a acuerdos de dos clubes. Estaba muy tranquilo, mi idea era seguir aquí. Mi ciclo en la Real había terminado. Quería seguir en el Getafe, el club ha puesto mucho de su parte y estoy con ganas de seguir trabajando", declaró.

"Es verdad que había alternativas. Pero desde mediados de la temporada pasada le trasladé a mi representante que mi idea era seguir aquí. Me he sentido muy arropado por el club, por el presidente, por el cuerpo técnico y por el entrenador. He sentido que han valorado mi trabajo y a raíz de eso he sentido que quería seguir aquí", añadió.

Además, habló sobre su lesiones de final del curso pasado que le impidieron culminar una gran campaña e informó de que sus sensaciones son "muy buenas" y que no tiene "ningún tipo de dolor".

"Estoy haciendo un plan más preventivo que el resto de mis compañeros porque llevo un tiempo más parado que ellos. Pero estoy bien y mi idea es estar disponible al cien por cien a principio de temporada", concluyó.

Por su parte, el defensa uruguayo Leandro Cabrera, también presentado a la vez que Bergara después de un año cedido en el Getafe por el Crotone italiano, también se mostró muy contento por continuar a las órdenes de José Bordalás y habló sobre la nueva plantilla del Getafe.

"Hemos tenido la suerte de que han venido muchos compañeros con mucha ilusión. Se están adaptando muy rápido a lo que el míster quiere. Los partidos amistosos nos han servido para conocernos más aparte de los entrenamientos. Se agradece el compromiso con el que ha venido todo el mundo", comentó.

Como Bergara, Cabrera también acabó la temporada con una lesión. En su caso, en una de sus rodillas. El central charrúa declaró estar en perfecto estado para afrontar el inicio del curso.

"El nivel de recuperación de mi rodilla coincidió con el final de Liga. Coincidió una buena recuperación con un buen descanso. A día de hoy me siento muy bien, muy cómodo y sin ningún tipo de molestia", concluyó.