ERC advierte sobre la Crida que con uniformidad se pierde transversalidad

Barcelona, 26 jul (EFE).- El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha advertido hoy, sobre la pretensión de los promotores de la Crida Nacional per la República, de que en ella se integren todos los partidos independentistas, que "con la uniformidad se pierde la transversalidad".

En unas declaraciones a Catalunya Ràdio, Sabrià ha corroborado que ERC no se integrará en la nueva formación auspiciada por el expresidente catalán Carles Puigdemont, la Crida Nacional per la República, que considera que es producto de un nuevo intento de "redefinición del espacio del centroderecha catalán" surgido desde el ámbito de la antigua CDC, el PDeCAT y JxCat.

Según Sabrià, este espacio no se corresponde con el de ERC, por lo que pretender integrar en una sola formación partidos que ocupan espacios distintos con la exigencia de que se "disuelvan todos" dentro de ella, representa una apuesta "por la uniformidad".

El líder de ERC en el Parlament ha advertido, en este punto, que "con la uniformidad se pierde la transversalidad" de la que actualmente goza el independentismo catalán, y esto "no permite avanzar", al contrario, ha alertado, puede comportar "que perdamos lo que nos ha hecho más fuertes" hasta ahora.

Sobre las discrepancias evidenciadas la semana pasada entre JxCat y ERC, y que obligaron a suspender un pleno del Parlament, Sabrià ha explicado que "estamos mejor de lo que estábamos la semana pasada, porque tenemos claro que debemos ir juntos, con lo cual actualmente estamos recosiendo las confianzas que quedaron tocadas".

"Lo que pasó es algo que no se merece la ciudadanía, y tenemos que ser capaces de resolver los problemas con negociación", ha admitido antes de defender la necesidad de una "solución global" para afrontar el problema de la suspensión de algunos diputados decidida por el juez Pablo Llarena.

En clave interna, ha explicado que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, sigue dirigiendo el partido desde la prisión "aunque no toma las decisiones del día a día", pero no ha aclarado los motivos por los cuales la secretaria general, Marta Rovira, no ha participado aún en ningún acto público desde que hace cuatro meses se trasladó a vivir a Suiza.

Por lo que respecta a la reunión en Barcelona de la ejecutiva de PP prevista para hoy, Sabrià la ha atribuido al intento de su nuevo líder, Pablo Casado, "de competir con Ciudadanos".