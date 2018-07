Adicae propondrá reforzar la protección de los derechos de los viajeros

Madrid, 26 jul (EFE).- La asociación de consumidores Adicae propondrá una revisión a fondo del actual marco de protección de los derechos de los consumidores en el transporte de viajeros para reforzar su posición y derechos efectivos ante las cancelaciones y problemas en el transporte en vacaciones.

Adicae ha dicho hoy en un comunicado que garantizar la prestación del servicio contratado debe ser la prioridad "en un sector que invariablemente cada año complica la vida a cientos de miles de consumidores".

En opinión de la asociación, reembolsos e indemnizaciones son medidas insuficientes para corregir la "sistemática y masiva vulneración de derechos de los consumidores".

Ha recordado que todos los años, coincidiendo con el verano y las vacaciones, se producen cancelaciones de vuelos y trenes que alteran los planes de cientos de miles de consumidores y vulneran sus derechos, al modificarles o no prestarles los servicios contratados.

Adicae ha señalado que, aunque la normativa europea estableció diferentes derechos de reembolso e indemnización para estas situaciones, esta regulación no ha impulsado una reacción de las compañías para garantizar que los consumidores disfruten de los servicios contratados en huelgas como la que están llevando a cabo los tripulantes de cabina de Ryanair.

Por eso, la asociación pide revisar en profundidad el marco actual para hacer que los servicios contratados por los consumidores se presten a pesar de las circunstancias de cada empresa de transporte.

Según Adicae, el reembolso de un billete o el reconocimiento de una indemnización por el incumplimiento de lo contratado no sólo no resuelve en muchos casos los perjuicios causados a los consumidores, sino que, como se ha demostrado, no ayuda a evitar que cada verano se reproduzcan situaciones de "vulneración masiva" de los derechos de los consumidores.

Adicae va a recopilar sus quejas y propondrá tanto en España como en Europa una revisión profunda de la regulación actual encaminada a normalizar la prestación de servicios de transporte de viajeros y evitar la reiterada vulneración de sus derechos.