El acuerdo entre UE y EEUU no incluye negociar aranceles a aceituna española

Bruselas, 26 jul (EFECOM).- Los aranceles estadounidenses a la aceituna de mesa española no formarán parte del compromiso alcanzado este miércoles por Estados Unidos y la Unión Europea para frenar la guerra comercial, ya que tienen que ver con el uso de instrumentos de defensa comercial que no se negociarán en estas discusiones.

"La cuestión (de las aceitunas) es de gran importancia, pero es parte de las medidas de defensa comercial", explicaron hoy fuentes comunitarias, que recalcaron que estos instrumentos "nunca se negocian" porque cada parte mantiene su autonomía para decidir cuáles aplica.

Las fuentes subrayaron, no obstante, que las medidas son "inaceptables" y no descartan acudir a la Organización Mundial del Comercio para disputarlas una vez sean oficiales.

La Comisión de Comercio Internacional (ITC) de EEUU falló hoy a favor de la imposición de aranceles a las importaciones de aceituna negra española, paso previo a que el Departamento de Comercio confirme las medidas.

Aunque los líderes de la UE acordaron en la cumbre de junio "responder" a todas las medidas de tintes proteccionistas, las fuentes advirtieron de que no pueden "considerarse de forma previa como proteccionistas".

"Para ganar este caso tenemos que ir a la OMC y demostrar que han abusado y no han respetado las reglas", explicaron.

Las fuentes recalcaron la importancia del resultado del encuentro entre Trump y Juncker, al que, dijeron, el bloque europeo acudió con expectativas "no muy altas", pero salió con un resultado "positivo" y habiendo evitado la "guerra comercial total" que hubieran supuesto los aranceles a los automóviles y sus componentes.

Insistieron, no obstante, en que este compromiso "no equivale a resucitar el TTIP", el acuerdo de libre comercio entre ambos bloques cuyas negociaciones quedaron congeladas tras la llegada de Trump a la Casa Blanca.

El compromiso conjunto supone que no habrá aranceles adicionales mientras ambas partes se mantengan en la negociación e incluye la voluntad de "resolver" los aranceles al acero y al aluminio impuestos por Estados Unidos, aunque no propone un calendario concreto para revisar estas medidas.

Las fuentes comunitarias desmintieron, no obstante, al secretario de estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, quien aseguró que todo el sector agrícola, y no solo la soja, estaría incluido en el acuerdo alcanzado.

"Está claro que a EEUU le hubiera gustado, (pero) no ha sido acordado. Ross puede decir lo que quiera, pero esto no corresponde al comunicado conjunto", afirmaron las fuentes, quienes recordaron que el presidente estadounidense leyó este texto "íntegramente" en la rueda de prensa y no dejó lugar a la ambigüedad.

Sobre los compromisos comunitarios de adquirir más soja y gas natural licuado, las fuentes aclararon que en ambos casos se trata de una "declaración de intenciones" que se llevará a cabo si se dan "unas condiciones", es decir, si el mercado es favorable a ello.