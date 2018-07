Los sindicatos de Ryanair hacen una "llamada de socorro" a Bruselas

Madrid, 25 jul (EFE).- Los sindicatos de tripulantes de cabina USO y Sitcpla en Ryanair han hecho una "llamada de socorro" a Bruselas y a la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, para que tomen medidas contra la aerolínea y han insistido en que ampliarán su denuncia por coacciones y que no descartan otros paros.

"Creemos que con estas dos jornadas el baño de realidad va a ser impresionante", ha señalado el delegado de Sitcpla, Antonio Escobar, quien ha subrayado que no puede haber impunidad ante una compañía que amenaza a sus trabajadores y "pisotea" el ordenamiento laboral español.

Además, ha avanzado que hoy mismo acudirán al juzgado para ampliar la denuncia que presentaron contra la compañía por coaccionar a los trabajadores y no respetar su derecho a la huelga tras haber mandado correos a los tripulantes de cabina para que acudan a las bases.

Los sindicatos, que no han ofrecido datos de seguimiento, aseguran que el Ministerio de Fomento no se ha puesto en contacto con ellos, y que sólo lo ha hecho el Ministerio de Trabajo.

De momento, aunque el responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo, Ernesto Iglesias, no descarta nuevas movilizaciones, el delegado de Sitcpla muestra prudencia y ha afirmado que el sindicato esperará a ver qué pasa estos dos días de huelga, en los que, avanza, habrá cancelaciones "masivas" en los países donde no hay servicios mínimos.

Los sindicatos sostienen que la compañía ha cancelado más vuelos de los previstos, incumpliendo los servicios mínimos del Ministerio de Fomento.

"No descartamos nuevas huelgas o movilizaciones, no tenemos señal de que la compañía vaya a dar marcha atrás", señala Iglesias, que añade que en España no ha podido haber cancelaciones por los servicios mínimos y los 400 vuelos que la compañía canceló previamente.

Además, Sitcpla considera que el derecho de huelga debe prevalecer sobre un arbitraje y en caso de no llegar a acuerdo pide que se adopten medidas contundentes. "Tienen que empezar a rendir cuentas porque no cumplen sus obligaciones y por eso los billetes son baratos", ha afirmado.

Respecto a Irlanda, donde Ryanair ha anunciado planes para reducir un 20 % su flota en el país a partir de octubre con la posible supresión de más de 300 puestos de trabajo, los sindicatos denuncian que aunque la compañía está "sacando el látigo" hay muchas otras aerolíneas que están deseando cubrir el hueco que deje la irlandesa "con un respeto de los derechos laborales y de los pasajeros".

"Si no es capaz de gobernar esta transición O'Leary -consejero delegado de la aerolínea- tiene que irse a su casa", señalan los sindicatos, que denuncian presiones y amenazas con las bajas médicas y los objetivos de venta a bordo.

"Un TCP (tripulante de cabina) no es un vendedor, está para velar por la seguridad del pasaje", agregan ambos sindicatos, que urgen a la compañía a que los reconozca, permita la celebración de elecciones sindicales y respete los derechos laborales según la legislación española.