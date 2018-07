Sergi Gómez: "Me voy con la cabeza alta"

Vigo, 25 Jul (EFE).- El defensa central Sergi Gómez admitió este miércoles marcharse "dolido" por cómo ha sido su última etapa en el Celta de Vigo, aunque dejó claro que abandona Balaídos "con la cabeza alta" porque "desde el primer día hasta el último" ha defendido con profesionalidad el escudo que ha representando "con tanto orgullo".

El futbolista, que llegó a Vigo en el verano de 2014 procedente del filial del FC Barcelona, jugará las próximas cuatro temporadas en el Sevilla, que pagará al Celta alrededor de cinco millones de euros por su traspaso.

"Como en todo, el fútbol te obliga a tomar decisiones y esta vez he considerado, junto a mi familia, que fichar por el Sevilla FC era la mejor opción para continuar creciendo en mi carrera profesional", explica Sergi Gómez, al que el club gallego había apartado del resto de la plantilla por su negativa a ampliar su contrato, que finalizaba en junio de 2019.

El defensa se marcha dolido porque "hay situaciones que uno tiene que aceptar aunque le cueste entenderlas" y recuerda que con la camiseta celeste cumplió su "sueño" de debutar en Primera División.

"Juntos hemos alcanzado logros muy importantes, fruto del gran trabajo y del apoyo que siempre hemos tenido desde la grada", puntualiza el central catalán, quien no se olvido de sus compañeros durante su etapa como celeste.

"Quiero agradecer a todos y cada uno de los empleados del club el trato que he recibido, así como a toda la afición celeste por haberme hecho sentir uno más y por el cariño que me han dado. También a mis compañeros, a los que hoy llamo amigos. Irse no significa olvidar, y me voy con un gran pedazo del Celta en el corazón", concluyó.