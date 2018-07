Rohaní allana su futuro político tras endurecer su tono hacia EEUU

Teherán, 25 jul (EFE).- El presidente iraní, Hasan Rohaní, quien desde hace meses se encuentra bajo fuertes críticas internas, ha endurecido su tono respecto a Estados Unidos ganando un relativo respaldo de los sectores conservadores que facilita su futuro político.

La presión sobre Rohaní aumentó debido a la crisis económica y a la fuerte devaluación de la moneda nacional, y por la decisión de EEUU de retirarse del acuerdo nuclear de 2015 y volver a imponer sanciones a Irán, que entrarán en vigor en agosto y noviembre próximos.

Los conservadores o principalistas, que desde antes del pacto nuclear -gran logro de Rohaní- se oponían de modo férreo a cualquier tipo de dialogo con EEUU, tras la salida de Washington del acuerdo incluso propusieron que renuncie el presidente, reelegido el año pasado para un segundo mandato de cuatro años.

En estos últimos meses también ha habido incluso rumores de un posible golpe de Estado contra el Gobierno de Rohaní, aunque este y otros líderes han llamado a la unidad para afrontar los actuales obstáculos.

Esa aparente unidad la ha conseguido elevando el tono de sus amenazas contra EEUU, que fueron aplaudidas por los conservadores, incluido el líder supremo, Ali Jameneí, y el poderoso comandante de los Guardianes de la Revolución, Qasem Soleimaní.

A principios de este mes, Rohaní dio a entender que Irán podría cerrar el estratégico estrecho de Ormuz si EEUU impedía sus exportaciones petroleras, y el domingo pasado advirtió al presidente estadounidense, Donald Trump, de que un conflicto con Irán supondría "la madre de todas las guerras".

Jameneí agradeció a Rohaní haber aclarado a Occidente "la postura de la República Islámica", mientras que Soleimaní elogió sus "palabras sabias, valiosas y poderosas que llenaron de orgullo al pueblo iraní".

"Beso su mano por pronunciar esas palabras en el momento adecuado y estamos a su servicio para cualquier política que beneficie al sistema islámico" de Irán, manifestó Soleimaní, con quien en el pasado Rohaní ha tenido desavenencias por el poder que ostentan los Guardianes de la Revolución.

En opinión del sociólogo iraní Babak Musavifard, este nuevo tono "favoreció a Rohaní ante los conservadores", aunque siguen existiendo "profundas diferencias" entre ellos.

Musavifard explicó a Efe que el cambio gustó tanto a los reformistas como a los conservadores, y que los citados elogios son positivos "para salvar el sistema", ya que en la situación actual "deben estar más unidos y eliminar, aunque sea en política exterior, la división interna".

No obstante, el sociólogo consideró que "Rohaní no ha tomado esa medida con el objetivo de lograr la aprobación del sector conservador, sino que frente a la actitud de Trump no le quedaba otro remedio que la reciprocidad".

En cambio, el analista político Sadeq Zibakalam, de la Universidad de Teherán, sí cree que tanto en política interna como externa Rohaní optó conscientemente "por un giro hacia la derecha".

En un artículo de prensa esta semana, Zibakalam señaló que el presidente "está intentando acercarse lo más posible a los principalistas" y que "sus recientes posiciones no pueden tener ninguna otra justificación".

El analista comentó que esta estrategia aleja a Rohaní de la moderación de la que siempre hizo gala y puede tener el objetivo de garantizar su "futuro político".

Rohaní prometió durante sus dos campañas electorales aperturas sociales y progreso económico mediante el fin del aislamiento internacional de Irán, pero la actual política de EEUU ha hecho saltar por los aires sus propósitos.

En varias ocasiones denunció que si no pudo cumplir algunas de sus promesas fue debido a la oposición de los sectores conservadores.

Con la retirada de EEUU, el esfuerzo dedicado al acuerdo nuclear en sus cinco años como presidente para lograr una mejora económica en la vida de los iraníes ha quedado en entredicho.

El Gobierno iraní, con la aprobación del líder supremo, está negociando con el resto de firmantes del pacto -Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania- para conseguir garantías de que Irán se seguirá beneficiando del mismo.

El acuerdo de 2015 limita el programa atómico de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

Según el sociólogo Musavifard, el endurecimiento del discurso de Rohaní ha tenido otro efecto positivo y es que Europa se implique más en intentar contrarrestar las sanciones estadounidenses y salvar el acuerdo nuclear.