Raimundo Díaz

Madrid, 25 jul (EFECOM).- Test de resistencia para la Bolsa española, que hoy ha aguantado los 9.700 puntos pese a caer un 0,72 % lastrada por los retrocesos de sus "pesos pesados", en una jornada en la que la presentación de resultados y la reunión entre EEUU y la Unión Europea ha monopolizado el debate sobre el parqué.

Las cifras registradas por el Santander en el primer semestre, cuando ganó 3.752 millones de euros, un 4 % más, e Iberdrola, que lo hizo un 7,1 % menos, protagonizaban la apertura del IBEX 35, que media hora después del inicio de los intercambios se dejaba un 0,10 %.

De nuevo, los operadores han permanecido atentos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha asegurado que propondrá en la reunión con el máximo representante de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, suprimir "todos los aranceles", una sugerencia que llevaría "finalmente" al comercio "libre y justo".

No obstante, ha añadido que la Unión Europea "no está preparada" para este escenario; para Juncker el objetivo es rebajar las tensiones, si bien existen rumores que apuntan a posibles sanciones a productos estadounidenses por valor de 20.000 millones que podrían aplicarse si las conversaciones no prosperan y finalmente se imponen aranceles al sector automovilístico de la región.

Con las expectativas puestas en ese encuentro, el IBEX 35 comenzaba a renquear tanto de la concentración como de la fuerza suficiente para darse la vuelta, tanto que a mediodía ampliaba su descenso hasta el 0,43 % con Aena a los mandos del descenso.

En idéntica tesitura Wall Street, cuyo principal indicador, el Dow Jones, bajaba un 0,19 % a la espera de cuanto suceda entre las dos potencias comerciales.

Rojo también en las plazas del Viejo Continente, que tras los ascensos de la víspera se han unido esta tarde bajo un signo común guiadas por Milán, que se ha dejado un 1,43 %; Fráncfort, un 0,87 %; Londres, un 0,66 % y París, un 0,14 %.

En el mercado de materias primas, el precio del barril de Brent, petróleo de referencia en la región, se ha situado en 73,89 dólares al cierre, cuando el euro cotizaba a la baja a 1,167 dólares.