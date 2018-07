La Mostra llega a su 75 edición con cine de género y apuesta latinoamericana

Roma, 25 jul (EFE).- El Festival de Venecia llega este año a su 75ª edición y hoy anunció las 21 películas que competirán por el León de Oro, entre ellas lo último de los mexicanos Alfonso Cuarón y Carlos Reygadas y del argentino Gonzalo Tobal, mientras Pablo Trapero presentara su nuevo trabajo fuera de concurso.

El director de la Mostra, Alberto Barbera, desveló en Roma las películas que se expondrán del 29 de agosto al 8 de septiembre en el Lido veneciano y sorprendió la presencia de dos filmes sobre el expresidente de Uruguay José Mujica.

Por un lado, el uruguayo Álvaro Brechner competirá en la sección Horizontes, dedicada a las nuevas corrientes expresivas, con "La noche de 12 años", el tiempo que Mujica pasó en prisión con otros líderes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros

Mujica, que fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, será interpretado por el español Antonio de la Torre y completan el reparto el argentino Chino Darín, como el escritor Mauricio Rosencof, y el uruguayo Alfonso Tort, como Eleuterio Fernández Huidobro, guerrilleros confinados durante la dictadura.

Mujica también protagonizará el documental "El Pepe, una vida suprema", del serbio Emir Kusturica, presentado fuera de concurso.

Barbera desveló, por otro lado, el plantel de las 21 películas de la Sección Oficial, que representa una edición "rica y curiosa" en la que, auguró, se podrá disfrutar de "muchas películas de género y de autor", además de ver a numerosas estrellas internacionales.

Entre estas figuran tres apuestas latinoamericanas: la esperada "Roma", de Cuarón, que ya pasó por el Lido en 2013 con "Gravity", además de "Nuestro tiempo" de su compatriota Carlos Reygadas y de "Acusada", del argentino Gonzalo Tobal.

Especial mención merece el western, por el que han apostado los hermanos Coen, Ethan y Joe, con su miniserie de Netflix "The Ballad of Buster Scruggs", así como el francés Jacques Audiard, que llegará con "The Sisters Brothers", protagonizado por Joaquin Phoenix.

Abrirá la Mostra "First Man" de Damien Chazelle, con Ryan Gosling como el astronauta Neil Armstrong, y el italiano Luca Guadagnino exhibirá "Suspiria", una adaptación del clásico de terror de Dario Argento, ahora protagonizado por Dakota Johnson.

Se adentrarán en el género histórico el director húngaro Laszlo Nemes, con "Sunset", ambientada en la Budapest de 1913, y el griego Yorgos Lanthimos, que competirá con "The Favourite", con Emma Stone y Rachel Weisz en la maquiavélica Inglaterra del siglo XVIII.

Y también revisará la historia el británico Mike Leigh con su "Peterloo", en la que se rememora el baño de sangre provocado por la policía en la Manchester de 1819 para disipar una protesta laboral.

El británico Paul Greengrass recordará con su "22 July" la matanza de 69 jóvenes en la isla noruega de Utoya y la australiana Jennifer Kent, única mujer del concurso principal, presentará "The Nightingale", ambientada en un penal colonial en su país.

El estadounidense Rick Averson propondrá "The Mountain"; el francés Olivier Assayas "Doubles vies"; el estadounidense Brady Corbet "Vox Lux" y el japonés Shinya Tsujamoto "Zan".

El alemán Florian Henckel von Donnersmarck competirá con "Werk ohne autor"; el italiano Mario Martone con "Capri-Revolution", Roberto Minervini con "What You Gonna do when the World's in Fire", el francés David Oelhoffen "Frères ennemis" y el estadounidense Julian Schnabel con "At Eternity's Gate", sobre Vincent van Gogh.

Estas cintas deberán ser examinadas por un jurado internacional presidido por Guillermo del Toro e integrado por una serie de personalidades del cine de las que solo ha trascendido por el momento el nombre del realizador italiano Paolo Genovese.

En la sección Horizontes, además del uruguayo Brechner, el argentino Tomás Posse competirá con su corto "Los bastardos".

Venecia también expondrá fuera de concurso una tríada de cintas firmadas por argentinos: lo último de Pablo Trapero, un viejo conocido del certamen, que regresa con "La Quietud"; "Mi obra maestra", de Gastón Duprat, y el documental "Introduzione all'oscuro" de Gastón Solnicki.

Como evento especial, se proyectará la última película de Orson Welles, "The Other Side of the Wind", que dejó por montar tras su muerte, así como "A Star is Born", de Bradley Cooper y protagonizada por la cantante Lady Gaga.

Barbera defendió que el festival ha ampliado sus fronteras y este año cuenta con títulos procedentes de países como Indonesia, Siria o Kazajistán, especialmente presentes en Horizontes.

La presentación de la Mostra, uno de los certámenes de cine más prestigiosos del mundo, se vivió como una fiesta habida cuenta de que cumple tres cuartos de siglo.

Para ello, tras años clausurado, se reabrirá el histórico Hotel des Bains del Lido, donde Luchino Visconti rodó una de sus obras más célebres, "Muerte en Venecia" (1971), y que este año acogerá una exposición fotográfica sobre la larga vida del festival.