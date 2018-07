Miki Oca: "Estamos dolidos, pero aún queda una medalla en juego"

Barcelona, 25 jul (EFE).- El seleccionador español de waterpolo femenino, Miki Oca, dijo tras la derrota contra Grecia en las semifinales del Europeo que su equipo está "dolido" al jugarse el campeonato en Barcelona, pero instó a su jugadoras a pensar que el viernes, porque "hay una medalla en juego", la de bronce contra Hungría.

Oca no dudó en reconocer que Grecia fue "mejor que España" y que no se puede "achacar" la derrota de su equipo a las decisiones arbitrales, sobre todo en la segunda parte. "No quiero hablar de polémicas porque ellas fueron mejores", aseguró.

El seleccionador español reconoció que el 4-0 del inicio del segundo cuarto "rompió" el partido y que cada vez que su equipo quiso reengancharse al choque, las griegas "aguantaron muy bien".

También apuntó Miki Oca al "poco acierto" de sus jugadoras en las situaciones de superioridad que tuvieron, sobre todo en la primera parte, como otras de las "claves" de la derrota.

"Las griegas defendieron muy bien nuestros ataques en superioridad y ello les permitió abrir un hueco importante en el marcador", señaló el técnico.

Miki Oca explicó que el cambio de su portera titular, Laura Ester, por la suplente, Maria Elena Sánchez, tras el noveno gol de las griegas, fue "una herramienta más" para cambiar la dinámica del partido.

El técnico español concluyó diciendo que a su equipo solo le queda "preparar" el partido contra Hungría del próximo viernes y pensar que lo sucedido ante Griega "ya ha pasado".