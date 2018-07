Jonny: "El Celta siempre irá conmigo"

Vigo, 25 jul (EFE).- El internacional sub-21 Jonny Otto, quien este miércoles ha firmado un contrato hasta el año 2024 con el Atlético de Madrid, se mostró agradecido al Celta de Vigo en una emotiva carta publicada en su perfil de la red social twitter.

"Hoy es un día con sentimientos encontrados para mí. Una mezcla de tristeza por dejar mi casa y a la vez alegría por afrontar nuevos retos...Es el día de deciros hasta luego", destacó el lateral, quien cierra una etapa como celeste que calificó de "maravillosa".

"El Celta es el club donde lo he aprendido todo como futbolista, pero sobre todo como persona. Una escuela de vida que dejo atrás, pero que siempre irá conmigo", declaró Jonny, quien jugará el curso 2018-19 cedido por el club rojiblanco en el Wolverhampton de la Premier League.

Jonny señala que no sabe qué pasará con su futuro deportivo, pero sí tiene claro que el Celta y el celtismo "siempre" estarán en su corazón: "Aquí me he sentido muy querido y valorado, y nada me hace sentir más orgulloso. Solo puedo daros las gracias, gracias de todo corazón".

El lateral abandona el Celta tras seis temporadas y 183 partidos de Liga en Primera División con el primer equipo, 211 encuentros en total.