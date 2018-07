El Gobierno pide diálogo con el Govern sin Puigdemont como interlocutor

Barcelona, 25 jul (EFE).- La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, se ha mostrado hoy partidaria del diálogo "de gobierno a gobierno" entre los ejecutivos español y catalán sin el expresidente Carles Puigdemont como interlocutor, y confía en que la reunión de la comisión bilateral sirva para alcanzar acuerdos.

Cunillera ha mantenido este mediodía una reunión con el presidente del Parlament, Roger Torrent, calificada por ambas partes como "cordial y respetuosa", y que ha servido, según ha dicho después en declaraciones a los periodistas, para constatar que "hay voluntad de diálogo pese a los evidentes desacuerdos" ante cuestiones como la autodeterminación de Cataluña y los presos independentistas.

Sobre la apelación al diálogo realizada hoy desde Berlín por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la posibilidad de que él pudiera estar presente en las negociaciones entre el Estado y los representantes de las instituciones catalanas, Teresa Cunillera se ha mostrado contraria a esto último.

"El Parlament -ha recordado- ha elegido a un presidente, y aunque como ustedes pueden comprender a mi me gustaría que fuese Miquel Iceta (PSC), resulta que la cámara decidió que fuese Quim Torra, con lo cual el presidente de la Generalitat es Quim Torra, es mi presidente, y yo quiero que él se sienta como mi presidente".

"Yo no sé a quién representa el expresidente Carles Puigdemont, yo sé a quién representa Quim Torra", ha añadido antes de subrayar que "el interlocutor de un gobierno es otro gobierno, esto es evidente, y cada uno representamos a lo que representamos".

Cunillera ha destacado, no obstante, que "los gobiernos tienen que poder hablar de lo que crean conveniente, y el de Pedro Sánchez ya ha dicho que está dispuesto al diálogo".

Ha dicho ser consciente, no obstante, de las discrepancias existentes: "todos sabemos los desacuerdos que hay, pero podemos construir una base de acuerdo y, a partir de la misma, conseguir una sociedad mejor, que es lo que los ciudadanos quieren".

Sobre la reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat que está prevista para la semana próxima, la delegada del Gobierno ha explicado que "la parte estatal llevará una propuesta y la parte catalana la suya, y ojalá esta reunión sea muy larga y de la misma podamos salir con algún producto que sea fruto de la negociación".

"Costará, soy consciente de ello, porque venimos de un escenario de siete años sin hablar y no todo lo podemos solucionar en un día, si bien dedicaremos los días que haga falta", ha indicado la delegada del Gobierno en Cataluña, antes de añadir: "no puedo entender cómo haya quien no quiere que hablemos".

Por lo que se refiere a la reunión con el presidente del Parlament, que ha durado aproximadamente una hora, Cunillera ha recordado su larga experiencia parlamentaria en el Congreso y ha reconocido que con Roger Torrent ha encontrado "los mismos desacuerdos que con el presidente Quim Torra".

"Estos desacuerdos, sobre la autodeterminación y los presos independentistas, ya sabíamos que los teníamos, pero he encontrado respeto y buena disposición para dialogar", ha señalado.

Según fuentes de la presidencia del Parlament, Torrent ha expresado en la reunión que "es imperativo que, al margen de cualquier negociación, la Fiscalía General del Estado retire todos los cargos contra los presos políticos y exiliados".

Torrent ha secundado "el camino del diálogo" emprendido por los presidentes Sánchez y Torra, si bien ha querido dejar claro que "el diálogo tiene que producir acuerdos" y que, entre ellos, debe figurar "el asunto nuclear del conflicto político, que es el ejercicio del derecho a la autodeterminación".

Sobre la posibilidad de que Cunillera pueda ayudar a superar las discrepancias en conflictos que enfrenten al Parlament con el Estado, ha indicado que "la voluntad del Gobierno es de diálogo y búsqueda de acuerdos" por lo que Torrent "me tiene a su disposición".