Gobierno acuerda único punto de desembarque de inmigrantes en costa de Cádiz

Cádiz, 25 jul (EFE).- El Ministerio de Trabajo ha celebrado hoy una reunión de coordinación previa al plan de choque para atender a los inmigrantes, en la que se ha decidido que el puerto de Campamento de San Roque, será el único para desembarcar a las personas rescatadas de las pateras en la provincia de Cádiz.

En un comunicado, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha explicado que a esta reunión ha asistido el secretario general de Migraciones y Emigraciones, Agustín Torres Herrera, y la directora general de Integración y Atención Humanitaria, Estrella Rodríguez Pardo, quienes participaron en el encuentro con Policía Nacional, Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Cruz Roja y Autoridad Portuaria de Algeciras.

Esta coordinación se produce después de que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y la secretaria de estado para Migración, Consuelo Rumí, hayan anunciado un plan de choque para atender a los inmigrantes.

Una de las conclusiones de la reunión es el acuerdo para iniciar en septiembre un plan de trabajo con el fin de que "el próximo año no suceda lo que está ocurriendo ahora".

"Esto ya se tenía que haber hecho el pasado año, pero es a otras personas a las que hay que preguntar por qué no lo hicieron", ha lamentado el subdelegado del Gobierno, José Pacheco.

El encuentro ha servido para concluir la conveniencia de establecer un solo punto de desembarco para los buques de Salvamento Marítimo, como ocurre en otras provincias de Andalucía, para "evitar la multiplicación de esfuerzos que supone a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y a Cruz Roja establecer dispositivos en varios puntos de desembarco".

El subdelegado del Gobierno agradeció la disposición de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por haber autorizado la cesión de instalaciones en el puerto de Campamento, donde poder centralizar la recepción de inmigrantes y facilitar así las labores de Cruz Roja y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

"Tras la falta de previsión con la que se ha encontrado el actual Gobierno de Pedro Sánchez, ahora toca trabajar en lo inmediato", ha explicado Pacheco.

La Subdelegación ha explicado que ayer se ha buscado la solución para atender y ubicar a casi 400 inmigrantes que no tenían sitio debido al colapso de las distintas fase del proceso.

"Esta situación tiene tres fases", explica Pacheco, "una primera fase de rescate, que está a cargo de Salvamento Marítimo y Guardia Civil, una segunda fase que es la administrativa a cargo de la Policía Nacional y una tercera fase de acogida y estabilización que es la que coordina Cruz Roja".

"Cuando una fase se colapsa, se bloquean las demás. Y ayer la fase que se colapsó fue la tercera", ha detallado el subdelegado, quien ha precisado que "hasta que no se pudieron ir liberando los centros de acogida de Cruz Roja, no se podían trasladar las personas a cargo de la Policía Nacional y por lo tanto, no había sitio para los que iba trayendo Salvamento Marítimo".

El Gobierno Central ha especificado el agradecimiento al Ayuntamiento de Algeciras, cuyo alcalde, José Ignacio Landaluce, se ha hecho cargo del traslado de los inmigrantes que había en el puerto de Algeciras hasta el polideportivo del Saladillo, y a la presidenta de la Diputación, Irene García, que gestionó dos autobuses para el traslado a Algeciras de 134 inmigrantes que habían llegado a las costas de Tarifa".