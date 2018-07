Excoordinadora de EU abandona IU porque ha cambiado y ya no le representa

Valencia, 25 jul (EFE).- La ex coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) Glòria Marcos ha justificado este miércoles su baja del partido en el que ha militado 32 años en que el proyecto de EU y de Izquierda Unida (IU) ha cambiado y ya no le representan ni la nueva dirección ni sus prácticas políticas.

En declaraciones a los medios de comunicación tras presentar en la sede de EUPV su petición de baja, Marcos ha señalado entre lágrimas que se le hace "insoportable" seguir en un proyecto que se ha vuelto "absolutamente recentralizador" y "piramidal", que toma las decisiones "desde arriba" y que va a hacer desaparecer la soberanía de sus federaciones.

"Cada vez hay más cosas que no comparto, y entiendo que este proyecto no me representa", ha indicado la que fuera coordinadora de EUPV entre 2003 y 2009, quien ha asegurado que no le ha pedido a nadie que le acompañe en su marcha, pues entiende que "también se lucha desde dentro".

Marcos ha alertado de en que la asamblea de IU del pasado 14 julio se modificaron los estatutos y por tanto el modelo organizativo del partido, lo que supone la "disolución y la progresiva pérdida de identidad" de IU y EU, que se "diluye" en una estructura sin control político interno ni democracia participativa.

Según ha dicho, esos cambios fueron aprobado solo por el "16 % de los afiliados", e implican por ejemplo que los espacios de reflexión y propuesta política se sustituyen por "redes de activistas" que funcionarán en redes sociales, y se crean "bancos de iniciativas municipales" para todo el territorio, sin tener en cuenta las necesidades de cada uno.

Para Marcos, con la nueva estructura "jacobina" y "centralista" se tomarán decisiones como qué propuestas se presentan en los Ayuntamientos o cómo se hacen las confluencias, de una manera "alejada" de los territorios y sin tener en cuenta las peculiaridades.

Como ejemplo, ha indicado que IU ha apostado por la confluencia con Equo y Podemos, algo "imposible" en la Comunidad Valenciana, donde Equo está dentro de Compromís, y ha acusado a la dirección federal de defender un modelo de integración y no de confluencia, que hará que IU acabe diluida y arrastrada por dinámicas "cesaristas y plebiscitarias".

Para Marcos, se está negando una estructura interna de tipo federal y se está aplicando una hoja de ruta que "se cumplirá sí o sí", y ha lamentado que en la Comunidad Valenciana la nueva dirección de Rosa Pérez Garijo aplica las mismas "propuestas y comportamientos" que el equipo de Alberto Garzón.

Marcos, de 68 años, ha afirmado que está "triste y dolida", pero por coherencia con lo que ha defendido siempre tiene que dejar el partido, y ha precisado que es una "mujer política" y por tanto seguirá trabajando en ámbitos sociales y ciudadanos, y el movimiento feminista.