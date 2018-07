Comienza la mayor fiesta literaria de Brasil con agenda que incentiva debate

Río de Janeiro, 25 jul (EFE).- La Fiesta Literaria Internacional de Paraty (Flip), la más importante de las letras en Brasil, arrancó hoy con una programación que promete incentivar el debate sobre temas como la violencia contra la mujer, el racismo, la religión, el sexo, la inmigración y la discriminación sexual.

En su décima sexta edición, y por primera vez en la historia de esta fiesta literaria, habrá una mayor participación de mujeres (17) entre los escritores participantes (33) y la obra de la escritora brasileña Hilda Hilst (1930-2004), autora homenajeada, será el eje a través del cual girará la programación del festival.

"Este año las mesas literarias están estructuradas en torno a temas como el amor, el sexo, la muerte, Dios, la finitud y la trascendencia -todos presentes en la obra de Hilda Hilst-, configurando así una Flip que será más íntima", aseguró Joselia Aguiar, comisaria del programa principal, en un comunicado.

El festival de las letras en la ciudad del litoral sur del estado de Río de Janeiro también rendirá un homenaje especial a las escritoras negras y a la concejala Marielle Franco, asesinada a tiros en la noche del 14 de marzo, en Río, en un debate que se realizará el 27 de julio, día en el que Franco cumpliría 39 años.

En esta edición, que se extenderá hasta el 29 de julio, la feria literaria reunirá a 33 escritores en su programación principal, entre poetas, novelistas, cuentistas, ensayistas e historiadores.

En la historia de este festival literario es la primera vez que el número de escritoras participantes supera al de los autores invitados.

Entre las invitadas destacadas está la franco-marroquí Leïla Slimani, convertida en todo un fenómeno literario después de ganar en 2016 el Premio Goncourt, el más prestigioso en lengua francesa, con su obra "Canción dulce", que ha vendido más de 600.000 ejemplares solo en Francia.

La novelista Liudmila Petruchévskaia, una de las autoras más reconocidas de la literatura rusa contemporánea, también participará, al igual que la italiana de origen somalí Igiaba Scego o la argentina Selva Almada, uno de los nombres más promisorios de las letras latinoamericanas.

También estará Isabela Figueiredo, nacida en Mozambique y residente en Portugal, para presentar su obra "A gorda", que narra la historia de una mujer con sobrepeso que tiene serias dificultades para relacionarse socialmente.

Por otro lado, el estadounidense Colson Whitehead asistirá para compartir su novela "El ferrocarril subterráneo", una historia sobre la esclavitud con la que ha ganado el National Book Award 2016 y el premio Pulitzer de obras de ficción 2017.

El escritor neoyorquino compartirá mesa de debate con el joven brasileño Geovani Martins, procedente de una favela de Río de Janeiro y aclamado tras la publicación este año de su obra "O Sol na Cabeça".

Otro de los grandes atractivos será el egipcio de origen judío André Aciman, autor de la obra "Call Me by Your Name", que inspiró el largometraje homónimo, dirigido por el italiano Luca Guadagnino, el cual ganó este año el Premio Óscar al mejor guión adaptado.

Según la alcaldía de Paraty, ciudad colonial, patrimonio de la humanidad y uno de los lugares más turísticos de Brasil, se prevé que entre 15.000 y 20.000 personas participen del festival literario.