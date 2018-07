Castillejo se fractura una vértebra y no podrá correr en Nueva York

Madrid, 25 jul (EFE).- El atleta barcelonés Carles Castillejo ha informado que se ha fracturado una vértebra mientras se entrenaba haciendo pesas y que, en consecuencia, teme que no podrá correr el maratón de Nueva York, en el que pensaba debutar el 4 de noviembre.

"Game Over. He sufrido un accidente haciendo pesas. Me he fracturado la L4. A la espera de los resultados del TAC, creo que me despido de mi gran sueño que no era otro que debutar en la @nycmarathon", anuncia este miércoles en su cuenta de Twitter.

Castillejo, de 39 años, acompaña el texto con una foto en la que aparece tumbado en una camilla haciendo, con el pulgar derecho hacia abajo, el signo inequívoco de que no está en condiciones de competir.

El fondista barcelonés ha sido campeón de España de 5.000 (en 2004), 10.000 (2009 y 2013), medio maratón (2015), maratón (2011, 2014 y 2016) y campo a través (2012).