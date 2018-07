Tebas: "Hay cambios en la Federación, pero luego hay que ir al fondo"

Las Rozas , 24 jul .- Javier Tebas, presidente de LaLiga, reconoció este martes que la Real Federación Española de Fútbol ha cambiado "bastante" respecto a los últimos tiempos, aunque apuntó que más allá de "un tema formal" luego "hay que ir al fondo" y las medidas que se anuncian "deben implementarse".

Luis Rubiales presidió este martes su primera Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, a la que llegó hace apenas mes y medio.

"Si uno ve el estrado se ve que ha cambiado bastante la Federación. Veo gente que conozco de una capacidad profesional indudable. Puedo discrepar en algunas cosas con ellos, pero hay grandes profesionales", dijo Tebas, que admitió que se están produciendo "cambios", aunque fue cauto con el efecto que estos pueden tener.

"Estoy hablando de un tema formal, porque luego hay que ir al fondo. Ana Muñoz (vicepresidenta de la RFEF para asuntos de integridad) ha anunciado medidas interesantes, pero hay que implementarlas y aplicarlas con el tiempo", apuntó.

"El aire para ventilar una casa no se hace a los treinta segundos. El año que viene tendremos más datos para hablar. Lo que sí creo es que hay grandes profesionales en esta casa. A veces la transparencia no es siempre estar hablando", comentó.

Preguntado por las diligencias previas que un juzgado ha abierto para comprobar si Rubiales intentó pagar una obra en su casa con dinero del sindicato AFE, Tebas se mostró prudente.

"Si alguien denuncia tendrá datos para hacerlo. La arquitecta y él tendrán que dar la información que crean. No tengo información, solo la que he leído en la prensa. Sé lo que hay, pero no puedo opinar porque no tengo conocimiento", declaró.

En la Asamblea de la RFEF se sorteó el calendario de Liga de la próxima temporada, que por primera vez ha sido asimétrico: no coincidirá el orden de los partidos de la primera vuelta con los de la segunda.

"Muchos deportes y ligas lo utilizan. Suena a adaptarnos a las necesidades de los clubes, a modernidad y a que las cosas se hacen como deben hacerse. Es un tema muy interesante", señaló.

Tebas habló sobre la terna de aspirantes a ganar el título liguero, entre los que está, a su juicio, el Atlético de Madrid.

"El Atlético le puede pelear la Liga al Barcelona y Real Madrid. Si comparamos hace cuatro años, el Atlético ha disminuido la diferencia de presupuesto con ellos. El fútbol no es todo dinero, es acertar y tener veinticinco jugadores en condiciones sin tener lesiones y en un buen momento. Luego también hay que gestionar un equipo y eso Simeone lo ha sabido hacer", afirmó.