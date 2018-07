Simeone, Valverde y Zidane, nominados al The Best

Madrid, 24 jul (EFE).- El técnico del Atlético de Madrid Diego Simeone, el del Barcelona, Ernesto Valverde, y Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid la pasada temporada, figuran entre los once nominados al premio "The Best" que otorga la FIFA al mejor entrenador del año.

Junto a estos tres, el resto de candidatos desvelado este martes por la FIFA son el francés Didier Deshamps, ganador del pasado Mundial, el croata Zlatko Dalic, finalista en Rusia 2018, el seleccionador ruso Stanislav Cherchesov, el inglés Gareth Southgate, el técnico español de la selección belga, Roberto Martínez, Pep Guardiola (Manchester City), Massimiliano Allegri (Juventus) y Jürgen Klopp (Liverpool).

De entre estos nominados, elegidos por un panel de expertos, saldrán los tres finalistas, en una votación en la que participarán los aficionados, por medio de internet, periodistas, seleccionadores y capitanes de los equipos nacionales. Los tres más votados acudirán a la gala que se celebrará el 24 de septiembre en Londres, donde se desvelará el nombre del ganador.