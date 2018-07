Rubiales sobre denuncia: Mi camino es de trabajo y verdad, eso no me preocupa

Las Rozas , 24 jul .- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, dijo sobre la denuncia contra él conocida este lunes por un presunto delito de administración desleal cuando presidía el sindicato de futbolistas AFE que su camino es "el del trabajo y la verdad" y que ese asunto no le preocupa.

"Mi camino es el de la verdad y del trabajo, lo demás me es indiferente", señaló Rubiales tras la Asamblea General Ordinaria de la RFEF en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Según se conoció el lunes, un juzgado de Valencia está investigando a Rubiales por un presunto delito de administración desleal porque, supuestamente, quiso pagar en 2015 los más de 120.000 euros de la reforma de su casa con dinero de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que entonces presidía.

"Creo que ya ha hablado AFE sobre esto, hoy es el día más importante del fútbol español y no entro en falsedades. Me he mantenido al margen de todo esto, tendrá que seguir habiendo resoluciones judiciales y yo siempre voy con la verdad por delante", agregó.

Rubiales dijo, tras el acto de entrega de premios y distinciones de la temporada 2017-18, que se ha conocido este martes "un auto muy duro" por acoso contra él y su familia, contra una persona de la que no precisó el nombre.

"Hoy mismo he conocido un auto muy duro para esa persona, en la que se la imputa por acoso contra mí y contra mi familia, que hemos sufrido durante mucho tiempo. Pero no quiero ni hablar de su nombre, creo que quiere permanecer en el anonimato. Llevo un tiempo sufriendo falsedades, pero mi camino es el del trabajo, el de la verdad y lo demás no me preocupa. Son cuestiones que están en el juzgado", añadió.

El presidente de la RFEF mencionó la "casualidad" de que esta noticia se haya producido justo un día antes de la Asamblea General de la RFEF y recordó que en ella tuvo el respaldo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el de la UEFA, Aleksander Ceferin.

En cuanto a si tiene algo que decir al denunciante, el presidente del Centro Nacional de Formacion de Entrenadores de Futbol de España (Cenafe), Miguel Ángel Galán, señaló que no tiene "nada que decirle".

"Ojalá todo el mundo haga lo mejor por los demás, por el fútbol, y ese es mi cometido, estoy aquí para trabajar por el fútbol y cada uno tiene que responder por sus propias acciones. Estoy satisfecho con el comportamiento que he tenido siempre en mi vida, más allá de ahí todo es mejorable", finalizó Rubiales.