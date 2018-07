Reyes Maroto: Con PDeCAT hay que trabajar, el bloqueo no era bueno para nadie

L'Hospitalet de Llobregat , 24 jul .- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado hoy que "las mayorías se consiguen dialogando", por lo que ha dicho que el Gobierno, aunque sea "difícil", deberá "trabajar" con el PDeCAT ya que "el bloqueo que había antes no era bueno para nadie".

Así se ha expresado en declaraciones a los medios en el mercado de Collblanc en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que ha visitado junto a la alcaldesa de esta ciudad, Núria Marín, después de que ayer la nueva vicepresidenta del PDeCAT y diputada en el Congreso, Miriam Nogueras, avisara de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo tendrá "más difícil" con la nueva dirección del Partit Demòcrata.

"El PDeCAT quiere lo mejor para Cataluña y nosotros, como Gobierno de España, pues también", ha considerado Maroto, que ha señalado que el Ejecutivo socialista deberá "ganarse la confianza" de este partido.

"Tenemos muchas fortalezas, proyectos muy bonitos y el decir que no a proyectos va a ser decir no a que haya más escuelas, a que mejoren las listas de espera o a que haya un refuerzo a las ayudas a la dependencia", ha indicado. "Eso -ha añadido- es el no que estamos viendo ahora mismo en algunos partidos políticos".

La ministra ha asegurado que si está en Cataluña es para "tender puentes", y ha añadido que "lo más importante es terminar con la sensación que teníamos todos, porque las mayorías se consiguen dialogando", ha añadido.