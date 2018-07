Protesta ecologista el jueves por festival de música en un parque de Móstoles

Móstoles, 24 jul (EFE).- Ecologistas en Acción del Suroeste de Madrid ha convocado una concentración para el próximo jueves, a las siete de la tarde, para reclamar al Ayuntamiento de Móstoles que dé marcha atrás a la celebración del festival de música Amanecer Bailando, previsto para el 8 de septiembre, en el parque natural de El Soto, de titularidad municipal y contiguo al parque regional del Curso Medio del río Guadarrama.

La protesta, que se desarrollará en la plaza del Pradillo, cuenta también con el apoyo de la mayoría de asociaciones vecinales del municipio.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Móstoles (Favem) anunció la semana pasada que había decidido abandonar los órganos de participación ciudadana en protesta por la ubicación del festival, por lo que dejarán de asistir a los plenos de distrito, consejos sectoriales, debates municipales o reuniones con el Ejecutivo local.

También han anunciado su adhesión a dicha concentración partidos políticos como Equo, IU, Izquierda Castellana, Socialismo Mostoleño y Podemos, formación que forma parte de Ganar Móstoles, candidatura que gobierna en coalición con el PSOE en el Ayuntamiento y que se ha mostrado en contra de la celebración del festival en el parque natural.

Ecologistas en Acción defiende que el parque natural de El Soto "no es una zona verde más" de Móstoles, ya que, situado en el límite de la zona de máxima protección del arroyo del Soto del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno, y cuenta en torno a su lago central "con una apreciable diversidad de flora y fauna".

"Estamos ante un oasis de frescor y verdor en medio de la estepa madrileña", sostiene Ecologistas en Acción en un comunicado, en el añaden que "todos los vecinos" son conscientes de "las consecuencias negativas que generará la concentración de miles y miles de personas en El Soto", tras ocho años de celebración del Festimad en el mismo lugar.

Desde la asociación ecologista añaden que a "las toneladas de residuos acumulados, los ruidos, las erosiones de praderas y orillas del lago y arroyos", se suma "el cierre del parque al disfrute del público".

"El rechazo ciudadano y el reconocimiento de que no es un espacio idóneo para macrofestivales condujo a que no se volviera a celebrar el Festimad en El Soto", recuerdan los ecologistas, y agregan que la empresa encargada de la celebración de este nuevo festival no cuenta con antecedentes favorables.

En esta línea, aseguran que los mismos organizadores hicieron en El Álamo en 2015 un festival "sin informe ambiental positivo, invadiendo terrenos protegidos del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y provocando daños en la chopera en torno el arroyo de los Vegones".

"Entonces no fue la empresa quien recogió los vertidos generados por el festival, por lo que con estos antecedentes es normal que la Concejalía de Medio Ambiente de Móstoles informara negativamente de la celebración del festival Amancer Bailando en el parque de El Soto", agregan.

El lugar elegido ha provocado una áspera polémica en el tripartito que gobierna el municipio (PSOE, Ganar Móstoles e IU-LV).

Los ecologistas destacan que en el pleno municipal del 11 de julio el PP y Ganar Móstoles consiguieron aprobar una moción de urgencia que instaba al cambio de la ubicación del festival, aunque lamentan que la alcaldesa Noelia Posse (PSOE), no haya mostrado "voluntad" de cambiarlo.

"El empecinamiento del PSOE de Móstoles por llevar adelante el Festival en el parque de El Soto muestra un enorme desprecio hacia el medio ambiente, lo público y la participación ciudadana y una venta inaudita a los intereses de una empresa privada con antecedentes dudosos", concluyen desde Ecologistas en Acción.