Miércoles, 25 de julio de 2018

Atenas, 25 jul (EFE).- Bomberos y protección civil griegos continúan hoy la búsqueda de un número todavía indeterminado de desaparecidos tras los devastadores incendios que han asolado la costa al noreste de Atenas y han dejado hasta ahora 76 víctimas mortales. Los últimos cuerpos hallados ayer por la noche fueron los de una pareja de personas mayores que habían fallecido en su casa víctimas de las llamas.

SIRIA CONFLICTO

Al menos 40 muertos en varios atentados en la ciudad siria de Al Sueida

Beirut (EFE).- Al menos 40 personas, entre combatientes y civiles, murieron en varios atentados que sacudieron hoy la ciudad de Al Sueida, en el sur de Siria, y en combates entre las fuerzas gubernamentales y el grupo terrorista Estado Islámico (EI) en la provincia homónima, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Al menos cuatro terroristas suicidas del EI que portaban cinturones explosivos se inmolaron cerca de la zona del mercado de verduras y otros puntos de Al Sueida, al mismo tiempo que explotaron varios artefactos en diferentes lugares de la ciudad al amanecer, explicó la ONG.

PAKISTÁN ELECCIONES

Al menos 31 muertos en un atentado cerca de un colegio electoral en Pakistán

Islamabad (EFE).- Al menos 31 personas murieron y otras 32 resultaron heridas hoy en un atentado suicida al paso de una furgoneta policial próxima a un colegio electoral en la ciudad occidental paquistaní de Quetta, en el primer ataque esta jornada durante las elecciones generales en Pakistán. El atentado tuvo lugar durante la mañana en el área de Khaliq Shaheed en Quetta, en la conflictiva provincia de Baluchistán, cuando un "atacante suicida se inmoló al paso de una furgoneta policial en el exterior de un centro electoral", indicó a Efe un portavoz de la Policía de Quetta, Muhammed Ramzan.

LAOS PRESA

Al menos 19 muertos en el hundimiento de la presa en Laos

Bangkok (EFE).- Al menos 19 personas han muerto por el derrumbe de una presa en Laos, donde se teme que el recuento mortal aumente conforme avance el trabajo de los equipos de rescate que buscan hoy cientos desaparecidos, informó la prensa estatal. Al menos ocho aldeas de la provincia de Attapeu, en el sur del país, quedaron completamente inundadas tras el colapso el lunes de una sección de una red de embalses en construcción en los ríos Xe Pian y Xe Namnoy, según el diario Vientiane Times.

EEUU TRUMP

Cohen filtra la grabación en la que habla con Trump sobre pago a exmodelo

Washington (EFE).- Michael Cohen, el exabogado de Donald Trump, filtró este martes a la CNN la grabación en la que ambos aparecen hablando antes de las elecciones de 2016 sobre un posible pago para silenciar a la exmodelo de Playboy Karen McDougal, quien asegura haber tenido un idilio con el ahora presidente. La grabación, cuya existencia reconoció el pasado viernes la defensa de Trump, la realizó Cohen de escondidas de su cliente.

NICARAGUA PROTESTAS

La CIDH eleva a 295 los muertos en las protestas en Nicaragua

Washington (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó este martes a 295 los muertos en Nicaragua por la crisis sociopolítica que estalló en el país el pasado 18 de abril. El secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrão, anunció la cifra en Twitter, que es inferior a la reportada por organizaciones locales que hablan ya de más de 350 muertos.

FRANCIA MACRON

Benalla lamenta su actuación, pero no considera haber traicionado a Macron

París (EFE).- Alexandre Benalla, antiguo jefe de seguridad de Emmanuel Macron, "lamenta" su polémica actuación violenta contra unos manifestantes por las crisis política que le ha generado al presidente francés, pero no cree que le haya traicionado. Laurent-Franck Liénard, abogado de Benalla, dijo hoy en una entrevista a la emisora "France Info" que le parece "duro" que Macron hablara ayer de "traición" para calificar la intervención de su antiguo empleado contra unos manifestantes el 1 de mayo mientras estaba como simple observador de la policía.

BRICS CUMBRE

Comienza la X Cumbre de los BRICS en Johannesburgo

Johannesburgo (EFE).- La X Cumbre del bloque de potencias emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) empezó hoy en Johannesburgo con la apertura de un foro económico al que asisten los líderes y más de mil delegados de esos países. La cumbre de los BRICS, que representan el 43 % de la población mundial y el 26 por ciento del producto interior bruto del planeta, se celebra en un contexto internacional influido por la política unilateral y proteccionista de Estados Unidos, enfoque que no comparte el bloque

ARANCELES COMERCIO

Trump propondrá a Juncker que EE.UU. y la UE deroguen todos los aranceles

Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, propondrá este miércoles al presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, la derogación de todos los aranceles mutuos, según anunció el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter. "La Unión Europea (UE) viene mañana a Washington a negociar un acuerdo comercial. Tengo una idea para ellos. ¡Tanto EE.UU. como la UE suprimimos todos los aranceles, restricciones y subsidios! ¡Eso sería finalmente comercio libre y justo!", afirmó Trump. El mandatario dijo además que EE.UU. "está listo" para adoptar su propuesta, pero aventuró que la UE "no lo estará".

NICARAGUA PROTESTAS

Seis nicaragüenses y una brasileña, nuevas víctimas de violencia en Nicaragua

Managua (EFE).- Una estudiante brasileña, tres manifestantes antigubernamentales y tres sandinistas murieron en nuevos hechos violentos ocurridos en el contexto de la crisis sociopolítica que sufre Nicaragua, que este martes dejó, además, cinco policías heridos. El Gobierno de Brasil convocó a la embajadora de Nicaragua en ese país, Lorena Martínez, para que dé explicaciones sobre la muerte de la estudiante brasileña Rayneia Gabrielle Lima, víctima de disparos de supuestos paramilitares en Managua. El canciller brasileño, Aloysio Nunes, llamó además a consultas al embajador de Brasil en Managua, Luís Cláudio Villafañe, para que explique también la muerte de la brasileña, señalaron a Efe fuentes de la Cancillería suramericana.

CHILE ABUSOS

Citan a declarar a arzobispo de Santiago imputado por encubrimiento de abusos

Santiago de Chile (EFE).- La Fiscalía de la ciudad chilena de Rancagua citó a declarar al arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati, en calidad de imputado por encubrimiento en casos de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia católica. Según un comunicado del Arzobispado de Santiago, "Ezzati fue citado por la Fiscalía Regional de Rancagua para declarar en calidad de imputado el próximo 21 de agosto, por la eventual responsabilidad que podría caber en el delito de encubrimiento". Ezzati reiteró su compromiso y el de la Iglesia de Santiago con las víctimas en la búsqueda de la verdad y con el respeto a la Justicia civil.

COLOMBIA URIBE

Uribe renuncia a escaño en el Senado tras ser citado por el Supremo por caso de soborno

Bogotá (EFE).- El ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) anunció su renuncia al Senado tras ser citado a declarar por la Corte Suprema por un caso de soborno y fraude procesal e impedir que su defensa "interfiera con las tareas" de la Cámara Alta. "La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado", escribió Uribe en su cuenta de Twitter.