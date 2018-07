Al menos tres heridos por el impacto de cinco misiles en Kabul

Kabul, 24 jul (EFE).- Al menos tres personas resultaron heridas por el impacto hoy de cinco misiles en el oeste de Kabul, en una zona en la que se ubican una academia de Policía, una universidad y un hotel de lujo, informó a Efe una fuente oficial.

"Por el momento se han disparado cinco misiles sobre la ciudad y todos ellos impactaron en el área de Afshar del distrito policial número cinco, en el oeste de Kabul", dijo el portavoz de la Policía capitalina, Hashmat Stanekzai.

El primer proyectil impactó contra una casa en una zona residencial situada en las faldas de una montaña, causando heridas leves a tres civiles.

Los otros cuatro misiles cayeron en una zona no poblada de la misma ladera, por lo que no causaron víctimas, según la fuente, quien precisó que los vecinos están huyendo de Afshar a pesar de que hace una hora que no se escuchan explosiones en el área.

"Todavía estamos investigando desde qué dirección están siendo disparados los misiles", afirmó Stanekzai.

El jefe de la Policía kabulí, Daoud Amin, confirmó a través de la red de mensajería instantánea Whatsapp que las fuerzas de seguridad están utilizando helicópteros para ubicar el lugar desde el que se está perpetrando el ataque.

La zona atacada alberga la Academia de Policía de Kabul, la Universidad Politécnica y el Hotel Intercontinental, que el pasado enero fue objeto de un asalto que se prolongó durante toda la noche y que causó una veintena de muertos, en su mayoría extranjeros.

Ningún grupo ha reclamado la autoría del ataque con misiles en Afshar.

En los últimos meses, Kabul ha sido objeto de un gran número de atentados suicidas y explosiones de artefactos explosivos improvisados (IED), pero los ataques con misiles, a menudo dirigidos contra bases del Ejército o embajadas, son menos comunes en la capital.

El último ataque de envergadura tuvo lugar el pasado domingo cerca del aeropuerto internacional de Kabul, minutos después de que abandonara la zona el convoy del vicepresidente afgano y antiguo señor de la guerra, Abdul Rashid Dostum.

La acción, reivindicada por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), causó 23 muertos y 107 heridos.