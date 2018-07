Lenín Moreno promueve en Londres sus políticas para personas con discapacidad

Londres, 24 jul (EFE).- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, promovió hoy en Londres las "políticas públicas solidarias" para las personas con discapacidad emprendidas por su Gobierno, en el marco de una visita de tres días al Reino Unido.

Con motivo de la I Cumbre Global sobre Discapacidades, Moreno -que se desplaza en silla de ruedas- insistió en la necesidad de "situar la discapacidad en el discurso de los derechos humanos y no en el paradigma de lo médico".

"La discapacidad se evidencia en el momento en que las barreras del entorno evitan la participación plena y efectiva de esas personas en la sociedad", declaró durante su intervención en el recinto empresarial Here East, ubicado en el Parque Olímpico Reina Isabel, al este de la ciudad.

La cumbre reunió en la capital británica a más de 700 delegados de gobiernos y organizaciones del sector privado y benéficas, y a personas con discapacidades.

El presidente ecuatoriano aprovechó la cita para denunciar el abandono de estas personas a lo largo de la historia, aunque valoró los avances producidos en los últimos años.

"Si bien hemos superado en gran medida los estigmas, el enfoque médico sigue estando por encima de lo social. Es una situación de discriminación que debe desaparecer", insistió el mandatario en este foro, organizado por los Gobiernos británico y keniano y la Alianza Internacional de Discapacidad.

Desde su llegada a la Vicepresidencia de Ecuador en 2007 y como enviado especial de la ONU sobre Discapacidad y Accesibilidad, Moreno ha emprendido acciones dedicadas a mejorar la vida de estas personas, un objetivo que se ha convertido en un "pívot de la gestión pública del país".

"La suscripción de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad no puede quedar en letra muerta, debe traducirse en políticas públicas en todos los países", apuntó Moreno, que utiliza una silla de ruedas a causa de un disparo sufrido en 1998.

"Aspiramos a que el Gobierno proteja especialmente a los más vulnerables", sentenció el presidente ecuatoriano, quien mencionó algunas de las acciones llevadas a cabo durante su gestión, como el Plan Toda una Vida o el programa Casa Para Todos.

Previo a su intervención, el secretario del Ministerio de Trabajo y Protección Social de Kenia, Ukur Yatani; la presidenta de la Red Latinoamericana de la Alianza Internacional de Discapacidad, Ana Lucía Arellano; y la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional en el Reino Unido, Penny Mordaunt, abrieron la cita haciendo énfasis en las políticas dedicadas a la inclusión de personas con discapacidad.

Asimismo, la primera ministra británica, Theresa May, a pesar de no encontrarse en el evento, anunció a través de una pantalla el plan global AT Scale para la tecnología asistencial.

Resultado de la colaboración de instituciones y asociaciones públicas y privadas -entre las que se encuentran la OMS, UNICEF o la Global Disability Innovation Hub (GDI Hub)- se espera que este plan "mejore las condiciones de vida de medio billón de personas con discapacidad" para 2030, según explicó May.

En cuanto a la presencia del mandatario ecuatoriano en Londres, la relatora especial de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Catalina Devandas, halagó a Moreno por su labor.

"No cabe duda de que el presidente Moreno es un ejemplo y un modelo a seguir para las personas con discapacidad", enfatizó.

Su asistencia se enmarca en la gira europea que realiza acompañado de su esposa, Rocía González, y de la secretaria técnica del Plan Toda una Vida, Isabel Maldonado.

En el único acto político de su agenda, el presidente mantuvo el lunes una reunión de trabajo con la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, quien destacó el "orgullo enorme" de que Moreno represente a Latinoamérica en la cumbre de hoy.

Moreno asistirá mañana a la universidad escocesa de Edimburgo para participar en el Encuentro Empresarial de Inversión e Innovación en Tecnología Energética, un evento de carácter privado.

Después de su paso por el Reino Unido, viajará a España, donde el jueves será recibido por el rey Felipe VI, tras lo cual se entrevistará con su homólogo español, Pedro Sánchez, y suscribirá convenios de cooperación para la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de personas, seguridad y cooperación policial.

Con este viaje, el presidente de Ecuador espera promocionar el sector energético y la inversión en su país, así como reivindicar los derechos de las personas con discapacidad.