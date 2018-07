Jeisson: "Mi sueño desde pequeño es jugar un Mundial con Perú"

Majadahonda , 24 jul .- Jeisson Martínez, atacante peruano que esta temporada estará en la categoría de plata del fútbol español con el Rayo Majadahonda, mostró el deseo de vestir algún día la camiseta de su combinado nacional en una Copa del Mundo.

"Es mi sueño desde pequeño. Para cualquier jugador que vive el fútbol su sueño es jugar con la selección y más en un Mundial. Trabajaré para poder lograrlo", comentó en declaraciones a EFE.

Su buen momento ha tenido repercusión en el país: "A veces me piden entrevistas periodistas peruanos pero yo me centro en jugar y que venga lo que tenga que venir. Estoy muy contento de que me sigan en Perú y ojalá algún día pueda llegar a la selección".

Jeisson, que tenía ofertas para fichar por otros clubes, ha preferido permanecer esta campaña en su actual equipo: "Es muy bonito formar parte del Rayo Majadahonda desde prácticamente Tercera División hasta Segunda".

"Hablé con el míster y creo que la mejor decisión era quedarme. El Rayo Majadahonda me ha dado todo desde que llegué en juveniles y siempre me han tratado bien. Me sentía a gusto y uno tiene que estar donde sea feliz", indicó.

Asimismo, habló de cómo han sido los primeros entrenamientos de pretemporada: "Hemos empezado muy bien con el grupo, esforzándonos al máximo porque sabemos que va a ser muy dura la categoría. Con muchas fuerzas".

Jeisson habló también de qué se puede esperar del Rayo Majadahonda el curso que está cerca de arrancar: "Vamos a darlo todo como un equipo más, con respeto a todos pero sin miedo a nadie. Vamos a hacer el juego que venimos haciendo desde hace años".