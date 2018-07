Iceta ve "radicalizado" al PDeCAT y pregunta si estaban más cómodos con Rajoy

Barcelona, 24 jul (EFE).- El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha acusado hoy al PDeCAT de haberse "radicalizado" y de haberse "ido a los extremos" tras su segunda Asamblea Nacional y se ha cuestionado si "preferían que siguiera Rajoy" al frente del Gobierno.

"Cuando el PDeCAT dice que con ellos Pedro Sánchez lo tendrá más difícil, no sé si quieren decir que si fuese por ellos Rajoy todavía seguiría", ha sostenido Iceta en declaraciones a Catalunya Ràdio.

El líder de los socialistas catalanes ha replicado así a la nueva vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, que, en declaraciones a la misma emisora ayer, avisó de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo tendrá "más difícil" con la nueva dirección del Partit Demòcrata.

Sobre las relaciones con el resto de fuerzas, ha sostenido que, hasta ahora, la relación con el PDeCAT era buena, pero no así con Junts per Catalunya, con quien ha admitido dificultades porque "no quieren hablar".

Miquel Iceta ha vuelto a sostener que lo que ocurrió en Cataluña el pasado mes de octubre no es constitutivo de un delito de rebelión, pero ha advertido al Govern de que "no puede pretender que el Gobierno le diga a los jueces lo que tienen que hacer" porque "la justicia es independiente".

Preguntado por si ha visitado a los líderes soberanistas en prisión, Iceta ha señalado que "no van a hacer público" un gesto de apoyo "a una persona que se ha saltado la ley" y ha diferenciado entre los gestos públicos y la "solidaridad humana".

También ha sostenido que el llamado "bloque del 155" jamás existió y que "toda la vida" se han sentido más cómodos con partidos de "izquierdas", en referencia a Podemos y ERC.

Iceta ha responsabilizado al independentismo de haber aupado a Ciudadanos a ser la primera fuerza política en Cataluña y de haber "polarizado y hecho que mucha gente rechace el catalanismo", y ha reivindicado al PSC como la única formación catalanista del Parlament.

Ha descartado que una eventual reforma de la Constitución ponga en cuestión a la monarquía porque ha dicho que no hay un consenso suficiente en la sociedad española como para plantear un cambio de régimen, y lo ha ejemplificado en el apoyo del nuevo presidente del PP, Pablo Casado, a la Casa Real.

Iceta ha valorado la reunión de ayer entre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y ha señalado que ambas administraciones "tienen la posibilidad de ponerse de acuerdo en temas de financiación, inversión pública, competencias" y en las leyes impugnadas ante el Tribunal Constitucional por el anterior Gobierno.