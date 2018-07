Gorka Izagirre: "No ha podido ser"

Bagneres de Luchon , 24 jul .- El guipuzcoano Gorka Izagirre (Bahrein Merida), igual que su hermano Ion en dos ocasiones, ha sido segundo en una etapa del Tour, la decimosexta.

"No hay que darle más vueltas, esto es así. He hecho todo lo que he pedido, pero no ha podido ser", ha explicado en la línea de meta de Bagneres de Luchon.

Sobre el desenlace de la etapa en la que se impuso nuevamente el francés Julien Alaphilippe (Quick Step), ha destacado que al ataque antes de subir el Portillon de Adam Yates (Mitchelton Scott) no pudo responder porque el británico "es un escalador puro".

De Alaphilippe, el campeón de España ha alabado que es "un gran bajador y cuando ha arrancado ha cogido unos segundos" que ya pudo neutralizar.