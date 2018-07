Gilbert: "He pensado que estaba hecho pedazos"

Bagneres de Luchon , 24 jul .- El belga Philippe Gilbert (Quick Step) dijo este martes que cuando se golpeó contra las rocas, tras sufrir una espectacular caída en el descenso del Portet d'Aspet, pensó que estaba "hecho pedazos".

"He aterrizado sobre las piedras y en el primer momento he pensado que estaba hecho pedazos, pero finalmente estoy bien y agradezco a todos los que me han ayudado a volver a la carretera", señaló sobre su caída, en la que saltó por encima del quitamiedos y 'voló' desde una altura de entre dos y tres metros.

"Ha sido un error mío en la trayectoria al entrar en la curva", reconoció.

Gilbert se felicitó por el segundo triunfo en este Tour de su compañero francés de equipo Julian Alaphilippe, que supone el 51 de esta temporada del Quick Step, y explicó que su ataque fue para "presionar al grupo de escapados y servir de trampolín para Julian".