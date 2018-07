Exvicepresidente Bemba volverá en agosto a la RDC como candidato presidencial

Kinshasa, 24 jul (EFE).- El exvicepresidente de la República Democrática del Congo (RDC) Jean-Pierre Bemba, absuelto de crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI), regresará el 1 de agosto a su país tras haber pasado una década detenido y habiendo sido designado candidato a las elecciones presidenciales.

Así lo anunció su partido, el opositor Movimiento de Liberación del Congo (MLC), que el pasado 13 de julio en un congreso en Kinshasa lo designó candidato para las elecciones del 23 de diciembre, y que ha pedido a la población que acuda al aeropuerto para darle "un caluroso recibimiento".

Bemba, que se encuentra en Bruselas tras ser puesto en libertad el pasado mes por la CPI, indicó hoy que tiene "los ojos puestos en el futuro" de su país y no en el pasado.

"He cambiado. Claro, que he cambiado. Tengo diez años más, tengo diez años de una experiencia diferente. Mi regreso al país no conlleva ninguna idea de rencor o venganza", escribió en un mensaje el líder congoleño en su cuenta de Twitter.

La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) prevé la organización de elecciones presidenciales para el próximo 23 de diciembre, y desde mañana y hasta el 8 de agosto estará abierto el plazo de presentación de candidaturas.

Gobierno y oposición firmaron en diciembre de 2016 el Acuerdo de San Silvestre para celebrar elecciones antes de que finalizara 2017, pero la CENI anunció en octubre pasado que no sería posible convocarlas hasta 2019, aunque finalmente las fijó para el 23 de diciembre de 2018.

La decisión de postergar las elecciones fue considerada por la oposición como una maniobra del presidente Joseph Kabila, en el poder de 2001, para retrasar su salida de la Presidencia, a la que constitucionalmente no puede volver a presentarse como candidato.

Una Sala de Apelaciones de la CPI decidió, tras pasar diez años detenido por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad, anular su condena.

La CPI condenó a Bemba a 18 años de cárcel en 2016 al considerar que "estaba al mando" del MLC cuando éste cruzó la frontera en 2002 para apoyar al entonces presidente centroafricano, Ange-Félix Patassé, que había sufrido una intentona golpista.

En el transcurso de esa operación, miembros del MLC cometieron numerosos delitos contra la población local, como violaciones, asesinatos y saqueos de casas.

Sin embargo, una Sala de Apelaciones de la CPI concluyó el pasado 8 de junio, en una decisión inesperada, que la Sala de Primera Instancia había cometido "numerosos errores" cuando determinó que el acusado no había tomado medidas suficientes para prevenir o castigar los crímenes de sus subordinados.

El político fue uno de los cuatro vicepresidentes del Gobierno de transición que rigió en la RDC de julio de 2003 a diciembre de 2006.

En las elecciones presidenciales de 2006, Bemba salió derrotado ante el actual jefe del Estado, Joseph Kabila, si bien calificó de fraude el resultado.

Tras sufrir dos intentos de asesinato, huyó de su país en 2007 y en 2008 fue detenido cerca de Bruselas y puesto a disposición del Tribunal de La Haya.