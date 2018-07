Diego Rico abandona el Leganés y ficha por el Bournemouth

Madrid, 24 jul (EFE).- El Bournemouth y el Leganés han informado a través de sus respectivos canales oficiales, sin desvelar las cifras, el traspaso al club inglés del lateral izquierdo de 25 años Diego Rico.

El defensa, que llegó al conjunto blanquiazul procedente del Zaragoza, ha disputado en dos campañas más de cincuenta partidos oficiales en los que anotó cuatro goles.

En un comunicado, el Leganés le agradece los servicios prestados: "El club se muestra enormemente agradecido y le desea la mayor de las suertes tanto en el plano profesional como en el personal".

El club inglés, que ha aprovechado el anuncio para presentar en sociedad con la imagen de Rico su tercera equipación, mostró su satisfacción por el fichaje en boca del director ejecutivo Neill Blake: "Es un talento fantástico que posee todos los atributos para tener éxito en la Premier League. Estoy deseando verle progresar como jugador".

"La llegada de Diego permite fortalecer nuestra plantilla en busca de progresar y poder competir con algunos de los mejores equipos del país", explicó Blake en declaraciones a la web del club inglés.

Esta recoge también las primeras impresiones de Rico: "Estoy muy feliz de esta aquí y quiero agradecer al Bournemouth su gran bienvenida. Es un nuevo paso en mi carrera y desde el corazón solo puedo decir que estoy realmente entusiasmado de estar aquí y de pensar en el futuro".

"He oído hablar mucho del entrenador. Sé que es muy profesional y que tiene una gran filosofía de fútbol. He podido comprobar que es verdad en el corto periodo de tiempo desde que le he conocido", comentó también.

El técnico, Eddie Howe, indicó: "Diego es un jugador al que llevamos siguiendo a lo largo del verano y aunque hemos necesitado paciencia, es una buena noticia poder decir finalmente que es jugador del Bournemouth".

"Es un gran futbolista y alguien que va a encajar en nuestra filosofía y nuestro estilo de juego. Diego es rápido, físico, agresivo en ataque y también en defensa. Además tiene una potente pierna izquierda. Una vez que se acostumbre a nuestro estilo, creo que va a ser un gran refuerzo para este equipo", concluyó.