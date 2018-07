Defensa guardia civil de La Manada dice queda claro que no hay riesgo de fuga

Sevilla, 24 jul (EFE).- Jesús Pérez, abogado del guardia civil de La Manada Antonio Manuel Guerrero, ha dicho hoy a Efe que ambos están "muy contentos" con la decisión de la Audiencia de Navarra de mantener en libertad provisional a su cliente ya que "estaba claro que no quería sacarse el pasaporte" y que "no hay riesgo de fuga".

La Audiencia de Navarra ha comunicado hoy su decisión de mantener la libertad bajo fianza a Guerrero, condenado a 9 años de prisión por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016 junto al resto de miembros de La Manada, que la Fiscalía y las acusaciones pidieron revocar cuando pocos días después de salir de prisión Guerrero se personó en una comisaría de Sevilla para preguntar por la renovación de su pasaporte.

El auto de libertad bajo fianza impone a los condenados unas medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de entregar el pasaporte en los juzgados, donde tienen que acudir a firmar tres veces por semana.

Guerrero y su letrado siempre han mantenido que el primero fue a la comisaría de Policía a preguntar si tenía que sacarse el pasaporte para entregarlo en el juzgado, al no tenerlo localizado y no saber si estaba caducado.

La Audiencia de Navarra ha emitido un auto notificado esta mañana a las partes en el que mantiene en libertad a Guerrero con las mismas medidas cautelares que hasta ahora (su defensa pidió de forma subsidiaria que antes que volver a prisión se le impusieran medidas cautelares más restrictivas como tener que firmar cada día en los juzgados o llevar un brazalete de localización).

El letrado ha admitido que tras la decisión del tribunal ambos están "muy contentos" porque "ha sido mucha tensión la que hemos sufrido, aunque esperábamos que no podía ser de otra forma porque estaba claro que no quería sacarse el pasaporte", y ha valorado que la Audiencia de Navarra, con el voto particular del presidente del tribunal, "ha admitido que no hay riesgo de fuga" por lo que "la situación se queda tal y como está".

Guerrero se enfrenta a otra polémica que ha saltado a los medios este fin de semana después de que un preso de la cárcel de Madrid en la que estuvo casi dos años en prisión preventiva antes del juicio dijera que un móvil que le requisaron se lo había dado él.

Ayer, al acudir a los juzgados a firmar como cada lunes, Guerrero aseguró que "eso es totalmente mentira" y su letrado ha insistido hoy en que se trata de "un bulo, no tienen ninguna prueba, es algo absurdo y totalmente falso", tras indicar que de momento no tienen ningún requerimiento judicial al respecto.