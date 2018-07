Un curso aborda cómo se recuperan ciudades que han sufrido ataque terrorista

Barcelona, 24 jul (EFE).- La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) imparte un curso en el que se estudia cómo se recuperan las ciudades tras sufrir un ataque terrorista y evalúa si se puede establecer relación entre la preparación previa y la recuperación posterior.

El curso, ofrecido por la Unidad de Trauma, Crisis y Conflicto de Barcelona (UTCCB) en el marco del Barcelona Summer School de la UAB, empezó el pasado día 16 y finalizará el 3 de agosto próximo.

Bajo el nombre "How cities bounce back after a terror attack: Barcelona as an experience", el curso estudia la preparación que la Ciudad Condal había hecho ante un eventual ataque terrorista y la manera cómo se está recuperando después del atropello masivo ocurrido en Las Ramblas del 17 de agosto de 2017.

La directora de la Unidad de Trauma, Crisis y Conflicto de Barcelona, Ingeborg Porcar, que también dirige el curso, ha destacado a Efe el "carácter interdisciplinario" del curso ya que "aborda aspectos relacionados con la psicología, el derecho, las ciencias políticas y la filosofía".

El curso cuenta con la participación de profesionales que trabajaron con personas afectadas por los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) en verano de 2017, ha explicado Porcar.

Entre ellos, intervienen representantes de Protección Civil, servicios sanitarios y Mossos d'Esquadra, entre otros, además de una representación de la Asociación de Comerciantes de Las Ramblas. Una de las sesiones de trabajo se centra en analizar la cobertura de los atentados por parte de los medios de comunicación.

Quince estudiantes de diversas nacionalidades participan en el curso, cuya hipótesis de trabajo es estudiar si las ciudades que se han preparado para un eventual ataque logran una mejor recuperación, ha explicado Porcar.

La directora ha señalado que se pretende crear "un espacio de reflexión para los diferentes agentes que intervienen cuando ocurre un atentado".

Barcelona, como la mayoría de ciudades que han sufrido una experiencia traumática, "ha aprendido mucho, tanto sobre la preparación como sobre la recuperación después de un atentado", han explicado los organizadores del curso.

Los estudiantes analizan otros ataques terroristas con múltiples víctimas como los ocurridos en París, El Cairo, Nairobi o Boston, y diseñan un manual para la intervención en casos similares, a partir de las competencia adquiridas.