Composición grupos Segunda B pendiente de situación del Lorca

Las Rozas , 24 jul .- La Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó este martes durante su Asamblea General la composición de los grupos de Segunda B, a expensas de la situación del Lorca y su eventual sustitución en el grupo IV.
El club renunció a su plaza por carecer de jugadores, pero la junta directiva de la RFEF, reunida ayer, rechazó la petición del club por haberla cursado fuera de plazo.
- GRUPO 1
CLUB LAS PALMAS ATLÉTICO
BURGOS CF SAD
CD GUIJUELO
SALMANTINO
CyD LEONESA SAD
REAL VALLADOLID CF SAD "B"
SD PONFERRADINA SAD
UNIONISTAS SALAMANCA CF
CLUB RÁPIDO DE BOUZAS
CORUXO FC
PONTEVEDRA CF SAD
RC CELTA DE VIGO SAD "B"
RC DEPORTIVO FABRIL
AD UNIÓN ADARVE
CDA NAVALCARNERO
CF FUENLABRADA SAD
CLUB ATLÉTICO DE MADRID SAD "B"
REAL MADRID-CASTILLA
SAD CF INTERNACIONAL DE MADRID DEPORTES SL
UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
- GRUPO II
REAL OVIEDO SAD "B"
REAL SPORTING DE GIJÓN SAD "B"
UP LANGREO
REAL RACING CLUB DE SANTANDER SAD
RS GIMNÁSTICA DE TORRELAVEGA
CD MIRANDÉS SAD
CD CALAHORRA
UD LOGROÑÉS SAD
CD IZARRA
CD TUDELANO
ARENAS CLUB
ATHLETIC CLUB "B"
BARAKALDO CF
CD VITORIA
REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL SAD "B"
REAL UNIÓN CLUB SAD
SCD DURANGO
SD AMOREBIETA
SD GERNIKA CLUB
SD LEIOA
- Grupo III
CD EBRO
CD TERUEL
SD EJEA
CD ATLÉTICO BALEARES SAD
UB CONQUENSE
CE SABADELL FC SAD
CF BADALONA
CF PERALADA
FC BARCELONA "B"
LLEIDA ESPORTIU TERRAFERMA CF
RCD ESPANYOL DE BARCELONA SAD "B"
UE CORNELLÀ SAD
UE OLOT SAD
ATLÉTICO LEVANTE UD
CD ALCOYANO SAD
CD CASTELLÓN SAD
HÉRCULES DE ALICANTE CF SAD
ONTINYENT CF
VALENCIA - MESTALLA
VILLARREAL CF SAD "B"
- Grupo IV
ATLÉTICO SANLUQUEÑO CF
CD EL EJIDO 2012
CLUB ATLÉTICO MALAGUEÑO
CLUB RECREATIVO GRANADA
MARBELLA FC SAD
RB LINENSE
RC RECREATIVO DE HUELVA SAD
SAN FERNANDO CD ISLEÑO
SEVILLA ATLÉTICO
UD ALMERÍA SAD "B"
CF TALAVERA DE LA REINA
CD BADAJOZ
CD DON BENITO
CF VILLANOVENSE
UD MELILLA
FC JUMILLA
LORCA FC SAD
REAL MURCIA
UCAM MURCIA
CARTAGENA.