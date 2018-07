El Ayuntamiento de Pamplona recurrirá la libertad del guardia civil

Pamplona, 24 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Pamplona ha confirmado que recurrirá el auto de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra que mantiene en libertad provisional al guardia civil de La Manada que a los tres días de salir de prisión acudió a una oficina de la Policía Nacional para renovar el pasaporte.

El auto rechaza la petición de Fiscalía y acusaciones de que el procesado, condenado a 9 años de cárcel por abusar sexualmente de un joven en los sanfermines de 2016 reingrese en prisión por quebrantamiento de medida cautelar y riesgo de fuga.

El Ayuntamiento de Pamplona, al solicitar el ingreso en prisión, insistió en que "el riesgo de fuga se había confirmado" y señaló que "era inexplicable el comportamiento" del guardia civil "si no era preparar su fuga".

Añadió además que "llamaba mucho la atención, por una parte, la celeridad con la que actuó para obtener el pasaporte, así como que no supiera, antes de llegar a su vivienda, que no tenía su pasaporte o que podía estar caducado y, por otra parte, que no hubiese consultado al Tribunal, ni dicho nada en la oficina en la que se expiden los pasaportes sobre su situación personal".

La Sala, sin embargo, con un voto particular de su presidente contrario al fallo, no aprecia en la actuación de Antonio Manuel Guerrero causa suficientemente justificada para modificar su situación ya que la prueba practicada indica, a su juicio, que no pretendió incumplir las medidas cautelares de su libertad provisional, entre ellas la obligación de entregar el pasaporte dentro de los 4 días siguientes a su puesta en libertad y la prohibición de obtenerlo en el futuro.