Albacete-Depor, Lugo-Málaga y Las Palmas-Reus en primera jornada LaLiga 1/2/3

Las Rozas , 24 jul .- Albacete-Deportivo de La Coruña, Lugo-Málaga y Las Palmas-Reus son parte de los encuentros de la primera jornada de LaLiga 1/2/3 2018-2019, según el sorteo del calendario hecho hoy por la Federación Española de Fútbol (RFEF).
La competición empezará el 18/19 de agosto y los enfrentamientos de cada jornada son los siguientes:
- Jornada 1 (19-Ago)
Albacete Balompié SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD
AD Alcorcón SAD-Real Sporting de Gijón SAD
Córdoba CF SAD-CD Numancia de Soria SAD
Elche CF SAD-Granada CF SAD
UD Las Palmas SAD-CF Reus Deportiu SAD
CD Lugo SAD-Málaga CF SAD
RCD Mallorca SAD-Club Atlético Osasuna
Gimnàstic de Tarragona SAD-CD Tenerife SAD
Cádiz CF SAD-UD Almería SAD
Real Oviedo SAD-Extremadura UD
Real Zaragoza SAD-CF Rayo Majadahonda
- Jornada 2 (26-Ago)
UD Almería SAD-CD Tenerife SAD
Córdoba CF SAD-Real Oviedo SAD
Granada CF SAD-CD Lugo SAD
CF Rayo Majadahonda-RCD Mallorca SAD
CF Reus Deportiu SAD-Real Zaragoza SAD
Real Sporting de Gijón SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD
UD Las Palmas SAD-Albacete Balompié SAD
Málaga CF SAD-AD Alcorcón SAD
CD Numancia de Soria SAD-Cádiz CF SAD
Extremadura UD-RC Deportivo de La Coruña SAD
Club Atlético Osasuna-Elche CF SAD
- Jornada 3 (2-Sep)
Albacete Balompié SAD-Córdoba CF SAD
AD Alcorcón SAD-RCD Mallorca SAD
UD Almería SAD-Málaga CF SAD
Cádiz CF SAD-Real Oviedo SAD
Elche CF SAD-CF Reus Deportiu SAD
Granada CF SAD-Club Atlético Osasuna
CD Lugo SAD-CD Numancia de Soria SAD
CD Tenerife SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD
Real Sporting de Gijón SAD-Extremadura UD
Real Zaragoza SAD-UD Las Palmas SAD
Gimnàstic de Tarragona SAD-CF Rayo Majadahonda
- Jornada 4 (9-sep)
RC Deportivo de La Coruña SAD-Real Sporting de Gijón SAD
Extremadura UD-Granada CF SAD
UD Las Palmas SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD
Málaga CF SAD-CD Tenerife SAD
Real Oviedo SAD-Real Zaragoza SAD
CF Reus Deportiu SAD-Albacete Balompié SAD
Córdoba CF SAD-AD Alcorcón SAD
Club Atlético Osasuna-UD Almería SAD
RCD Mallorca SAD-Cádiz CF SAD
CD Numancia de Soria SAD-Elche CF SAD
CF Rayo Majadahonda-CD Lugo SAD
- Jornada 5 (16-sep)
Albacete Balompié SAD-Cádiz CF SAD
AD Alcorcón SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD
UD Almería SAD-Real Zaragoza SAD
Elche CF SAD-RCD Mallorca SAD
Extremadura UD-UD Las Palmas SAD
Granada CF SAD-CF Rayo Majadahonda CD
Lugo SAD-Real Oviedo SAD
Málaga CF SAD-Córdoba CF SAD
Real Sporting de Gijón SAD-CD Numancia de Soria SAD
Gimnàstic de Tarragona SAD-Club Atlético Osasuna
CD Tenerife SAD-CF Reus Deportiu SAD
- Jornada 6 (23-sep)
Córdoba CF SAD-CD Tenerife SAD
RC Deportivo de La Coruña SAD-Granada CF SAD
UD Las Palmas SAD-Málaga CF SAD
Club Atlético Osasuna-Real Sporting de Gijón SAD
CF Reus Deportiu SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD
RCD Mallorca SAD-Albacete Balompié SAD
Cádiz CF SAD-AD Alcorcón SAD
CD Numancia de Soria SAD-UD Almería SAD
Real Oviedo SAD-Elche CF SAD
CF Rayo Majadahonda-Extremadura UD
Real Zaragoza SAD-CD Lugo SAD
- Jornada 7 (30-sep)
Albacete Balompié SAD-Real Zaragoza SAD
AD Alcorcón SAD-Real Oviedo SAD
UD Almería SAD-CF Reus Deportiu SAD
CD Lugo SAD-RCD Mallorca SAD
CD Tenerife SAD-Cádiz CF SAD
Granada CF SAD-Córdoba CF SAD
Gimnàstic de Tarragona SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD
Extremadura UD-Elche CF SAD
Real Sporting de Gijón SAD-UD Las Palmas SAD
Málaga CF SAD- CF Rayo Majadahonda
Club Atlético Osasuna-CD Numancia de Soria SAD
- Jornada 8 (7-oct)
Cádiz CF SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD
RC Deportivo de La Coruña-Málaga CF SAD
Elche-CD Lugo SAD
CF Rayo Majadahonda-Real Sporting de Gijón SAD
RCD Mallorca SAD-CD Tenerife SAD
Real Oviedo SAD-Albacete Balompié SAD
UD Las Palmas SAD-AD Alcorcón SAD
Córdoba CF SAD UD Almería SAD
CD Numancia de Soria SAD-Extremadura UD
CF Reus Deportiu SAD-Granada CF SAD
Real Zaragoza SAD- Club Atlético Osasuna
- Jornada 9 (14-oct)
UD Almería SAD-UD Las Palmas SAD
RC Deportivo de La Coruña SAD-Elche CF SAD
Granada CF SAD-RCD Mallorca SAD
CF Rayo Majadahonda-Real Oviedo SAD
CD Numancia de Soria SAD-Real Zaragoza SAD
Málaga CF SAD-Albacete Balompié SAD
Gimnàstic de Tarragona SAD-AD Alcorcón SAD
Extremadura UD-Cádiz CF SAD
Club Atlético Osasuna-Córdoba CF SAD
CD Tenerife SAD-CD Lugo SAD
Real Sporting de Gijón SAD-CF Reus Deportiu SAD
- Jornada 10 (21-oct)
Albacete Balompié SAD-UD Almería SAD
AD Alcorcón SAD-Granada CF SAD
Cádiz CF SAD-Real Sporting de Gijón SAD
Córdoba CF SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD
Elche CF SAD-Málaga CF SAD
UD Las Palmas SAD-CD Numancia de Soria SAD
CD Lugo SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD
RCD Mallorca SAD-Extremadura UD
CF Reus Deportiu SAD-CF Rayo Majadahonda
Real Oviedo SAD-Club Atlético Osasuna
Real Zaragoza SAD-CD Tenerife SAD
- Jornada 11 (28-oct)
RC Deportivo de La Coruña SAD-CF Reus Deportiu SAD
Elche CF SAD-Real Zaragoza SAD
CF Rayo Majadahonda-Club Atlético Osasuna
Málaga CF SAD-CD Numancia de Soria SAD
Extremadura UD-Albacete Balompié SAD
CD Tenerife SAD-AD Alcorcón SAD
Granada CF SAD-UD Almería SAD
CD Lugo SAD-Cádiz CF SAD
Real Sporting de Gijón SAD-Córdoba CF SAD
RCD Mallorca SAD-UD Las Palmas SAD
Gimnàstic de Tarragona SAD-Real Oviedo SAD
- Jornada 12 (4-nov)
Albacete Balompié SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD
AD Alcorcón SAD-CF Rayo Majadahonda
UD Almería SAD-Real Sporting de Gijón SAD
Cádiz CF SAD-Elche CF SAD
Córdoba CF SAD-Extremadura UD
CD Numancia de Soria SAD-CD Tenerife SAD
UD Las Palmas SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD
Real Zaragoza SAD-Granada CF SAD
CF Reus Deportiu SAD-CD Lugo SAD
Club Atlético Osasuna-Málaga CF SAD
Real Oviedo SAD-RCD Mallorca SAD
- Jornada 13 (11-nov)
Cádiz CF SAD-CF Reus Deportiu SAD
RC Deportivo de La Coruña SAD-Real Oviedo SAD
Elche CF SAD-UD Las Palmas SAD
Extremadura UD-Club Atlético Osasuna
Granada CF SAD-CD Numancia de Soria SAD
Gimnàstic de Tarragona SAD-Real Zaragoza SAD
CD Tenerife SAD-Albacete Balompié SAD
CD Lugo SAD-AD Alcorcón SAD
CF Rayo Majadahonda-UD Almería SAD
RCD Mallorca SAD-Córdoba CF SAD
Real Sporting de Gijón SAD-Málaga CF SAD
- Jornada 14 (18-nov)
Albacete Balompié SAD-CD Lugo SAD
AD Alcorcón SAD-Elche CF SAD
UD Almería SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD
Málaga CF SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD
Club Atlético Osasuna-CD Tenerife SAD
Real Oviedo SAD-Real Sporting de Gijón SAD
Córdoba CF SAD-Cádiz CF SAD
CF Reus Deportiu SAD-Extremadura UD
UD Las Palmas SAD-Granada CF SAD
CD Numancia de Soria SAD-CF Rayo Majadahonda
Real Zaragoza SAD-RCD Mallorca SAD
- Jornada 15 (25-nvo)
AD Alcorcón SAD-Real Zaragoza SAD
Cádiz CF SAD-UD Las Palmas SAD
RC Deportivo de La Coruña SAD-Club Atlético Osasuna
Extremadura UD-Málaga CF SAD
Granada CF SAD-Real Sporting de Gijón SAD
RCD Mallorca SAD-CD Numancia de Soria SAD
Real Oviedo SAD-CF Reus Deportiu SAD
Elche CF SAD-Albacete Balompié SAD
Gimnàstic de Tarragona SAD-UD Almería SAD
CD Lugo SAD-Córdoba CF SAD
CD Tenerife SAD-CF Rayo Majadahonda
- Jornada 16 (2-Dic)
Albacete Balompié SAD-AD Alcorcón SAD
UD Almería SAD-Extremadura UD
Córdoba CF SAD-Elche CF SAD
UD Las Palmas SAD-Real Oviedo SAD
CD Numancia de Soria SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD
Real Sporting de Gijón SAD-CD Tenerife SAD
Real Zaragoza SAD-Cádiz CF SAD
CF Rayo Majadahonda-RC Deportivo de La Coruña SAD
Málaga CF SAD-Granada CF SAD
Club Atlético Osasuna-CD Lugo SAD
CF Reus Deportiu SAD-RCD Mallorca SAD
- Jornada 17 (9-Dic)
Albacete Balompié SAD-Club Atlético Osasuna
AD Alcorcón SAD-CF Reus Deportiu SAD
Cádiz CF SAD-CF Rayo Majadahonda
RC Deportivo de La Coruña SAD-CD Numancia de Soria SAD
Elche CF SAD-Real Sporting de Gijón SAD
Real Oviedo SAD-UD Almería SAD
Real Zaragoza SAD-Córdoba CF SAD
CD Tenerife SAD-Extremadura
UD Gimnàstic de Tarragona SAD-Granada CF SAD
CD Lugo SAD-UD Las Palmas SAD
RCD Mallorca SAD-Málaga CF SAD
- Jornada 18 (16-Dic)
UD Almería SAD-CD Lugo SAD
RC Deportivo de La Coruña SAD-Real Zaragoza SAD
Extremadura UD-Gimnàstic de Tarragona SAD
Granada CF SAD-Real Oviedo SAD
UD Las Palmas SAD-CD Tenerife SAD
CD Numancia de Soria SAD-Albacete Balompié SAD
Club Atlético Osasuna-AD Alcorcón SAD
Málaga CF SAD-Cádiz CF SAD
CF Reus Deportiu SAD-Córdoba CF SAD
CF Rayo Majadahonda-Elche CF SAD
Real Sporting de Gijón SAD-RCD Mallorca SAD
- Jornada 19 (22-Dic)
Albacete Balompié SAD-CF Rayo Majadahonda
AD Alcorcón SAD-CD Numancia de Soria SAD
Cádiz CF SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD
Córdoba CF SAD-UD Las Palmas SAD
CD Lugo SAD-Real Sporting de Gijón SAD
RCD Mallorca SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD
Elche CF SAD-UD Almería SAD
Real Zaragoza SAD-Extremadura UD
CD Tenerife SAD-Granada CF SAD
Real Oviedo SAD-Málaga CF SAD
CF Reus Deportiu SAD-Club Atlético Osasuna
- Jornada 20 (6-Ene)
UD Almería SAD-RCD Mallorca SAD
RC Deportivo de La Coruña SAD-CD Lugo SAD
Málaga CF SAD-CF Reus Deportiu SAD
CD Numancia de Soria SAD-Real Oviedo SAD
Real Sporting de Gijón SAD-Real Zaragoza SAD
Granada CF SAD-Albacete Balompié SAD
Extremadura UD-AD Alcorcón SAD
Club Atlético Osasuna-Cádiz CF SAD
Gimnàstic de Tarragona SAD-Córdoba CF SAD
CD Tenerife SAD-Elche CF SAD
CF Rayo Majadahonda-UD Las Palmas SAD
-Jornada 21 (13-Ene)
Albacete Balompié SAD-Real Sporting de Gijón SAD
AD Alcorcón SAD-UD Almería SAD
Cádiz CF SAD-Granada CF SAD
Córdoba CF SAD-CF Rayo Majadahonda
Elche CF SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD
UD Las Palmas SAD-Club Atlético Osasuna
Real Oviedo SAD-CD Tenerife SAD
RCD Mallorca SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD
CD Lugo SA- Extremadura UD
Real Zaragoza SAD-Málaga CF SAD
CF Reus Deportiu SAD-CD Numancia de Soria SAD
- Jornada 22 (20-Ene)
UD Almería SAD-Cádiz CF SAD
Extremadura UD-Real Oviedo SAD
CF Rayo Majadahonda-Real Zaragoza SAD
RC Deportivo de La Coruña SAD-Albacete Balompié SAD
Real Sporting de Gijón SAD-AD Alcorcón SAD
CD Numancia de Soria SAD-Córdoba CF SAD
Granada CF SAD-Elche CF SAD
CF Reus Deportiu SAD-UD Las Palmas SAD
Málaga CF SAD-CD Lugo SAD Club
Atlético Osasuna-RCD Mallorca SAD
CD Tenerife SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD
- Jornada 23 (27-Ene)
Albacete Balompié SAD-CF Reus Deportiu SAD
AD Alcorcón SAD-Córdoba CF SAD
UD Almería SAD-Club Atlético Osasuna
Cádiz CF SAD-RCD Mallorca SAD
Elche CF SAD-CD Numancia de Soria SAD
CD Lugo SAD-CF Rayo Majadahonda
Real Sporting de Gijón SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD
Granada CF SAD-Extremadura UD
Gimnàstic de Tarragona SAD-UD Las Palmas SAD
CD Tenerife SAD-Málaga CF SAD
Real Zaragoza SAD-Real Oviedo SAD
- Jornada 24(3-Feb)
RC Deportivo de La Coruña SAD-CD Tenerife SAD
Extremadura UD-Real Sporting de Gijón SAD
UD Las Palmas SAD-Real Zaragoza SAD
CF Rayo Majadahonda-Gimnàstic de Tarragona SAD
Córdoba CF SAD-Albacete Balompié SAD
RCD Mallorca SAD-AD Alcorcón SAD
Málaga CF SAD-UD Almería SAD
Real Oviedo SAD-Cádiz CF SAD
CF Reus Deportiu SAD-Elche CF SAD
Club Atlético Osasuna-Granada CF SAD
CD Numancia de Soria SAD-CD Lugo SAD
- Jornada 25 (10-Feb)
Albacete Balompié SAD-RCD Mallorca SAD
AD Alcorcón SAD-Cádiz CF SAD
UD Almería SAD-CD Numancia de Soria SAD
Elche CF SAD-Real Oviedo SAD
Extremadura UD-CF Rayo Majadahonda
CD Lugo SAD-Real Zaragoza SAD
CD Tenerife SAD-Córdoba CF SAD
Granada CF SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD
Málaga CF SAD-UD Las Palmas SAD
Real Sporting de Gijón SAD-Club Atlético Osasuna
Gimnàstic de Tarragona SAD-CF Reus Deportiu SAD
- Jornada 26 (17-Feb)
Cádiz CF SAD-CD Tenerife SAD
Córdoba CF SAD-Granada CF SAD
RC Deportivo de La Coruña SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD
Elche CF SAD-Extremadura UD
UD Las Palmas SAD-Real Sporting de Gijón SAD
CF Rayo Majadahonda-Málaga CF SAD
CD Numancia de Soria SAD-Club Atlético Osasuna
Real Zaragoza SAD-Albacete Balompié SAD
Real Oviedo SAD-AD Alcorcón SAD
CF Reus Deportiu SAD-UD Almería SAD
RCD Mallorca SAD-CD Lugo SAD
- Jornada 27 (24-Feb)
Albacete Balompié SAD-Real Oviedo SAD
AD Alcorcón SAD-UD Las Palmas SAD
UD Almería SAD-Córdoba CF SAD
Extremadura UD-CD Numancia de Soria SAD
Granada CF SAD-CF Reus Deportiu SAD
Club Atlético Osasuna-Real Zaragoza SAD
Gimnàstic de Tarragona SAD-Cádiz CF SAD
Málaga CF SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD
CD Lugo SAD-Elche CF SAD
Real Sporting de Gijón SAD-CF Rayo Majadahonda
CD Tenerife SAD-RCD Mallorca SAD
- Jornada 28 (3-Mar)
Córdoba CF SAD-Málaga CF SAD
CD Numancia de Soria SAD-Real Sporting de Gijón SAD
Club Atlético Osasuna-Gimnàstic de Tarragona SAD
CF Reus Deportiu SAD-CD Tenerife SAD
Cádiz CF SAD-Albacete Balompié SAD
RC Deportivo de La Coruña SAD-AD Alcorcón SAD
Real Zaragoza SAD-UD Almería SAD
RCD Mallorca SAD-Elche CF SAD
UD Las Palmas SAD-Extremadura UD
CF Rayo Majadahonda-Granada CF SAD
Real Oviedo SAD-CD Lugo SAD
- Jornada 29 (10-Mar)
RC Deportivo de La Coruña SAD-UD Las Palmas SAD
Granada CF SAD-Real Zaragoza SAD
CD Lugo SAD-CF Reus Deportiu SAD
Málaga CF SAD-Club Atlético Osasuna
RCD Mallorca SAD-Real Oviedo SAD
Gimnàstic de Tarragona SAD-Albacete Balompié SAD
CF Rayo Majadahonda-AD Alcorcón SAD
Real Sporting de Gijón SAD-UD Almería SAD
Elche CF SAD-Cádiz CF SAD
Extremadura UD-Córdoba CF SAD
CD Tenerife SAD-CD Numancia de Soria SAD
- Jornada 30 (17-Mar)
Albacete Balompié SAD-Extremadura UD
AD Alcorcón SAD-CD Tenerife SAD
UD Almería SAD-Granada CF SAD
Cádiz CF SAD-CD Lugo SAD
Córdoba CF SAD-Real Sporting de Gijón SAD
UD Las Palmas SAD-RCD Mallorca SAD
Real Oviedo SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD
CF Reus Deportiu SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD
Real Zaragoza SAD-Elche CF SAD
Club Atlético Osasuna-CF Rayo Majadahonda
CD Numancia de Soria SAD-Málaga CF SAD
- Jornada 31 (24-Mar)
Cádiz CF SAD-Córdoba CF SAD
Extremadura UD CF-Reus Deportiu SAD
Granada CF SAD-UD Las Palmas SAD
CF Rayo Majadahonda-CD Numancia de Soria SAD
RCD Mallorca SAD-Real Zaragoza SAD
CD Lugo SAD-Albacete Balompié SAD
Elche CF SAD-AD Alcorcón SAD
RC Deportivo de La Coruña SAD-UD Almería SAD
Gimnàstic de Tarragona SAD-Málaga CF SAD
CD Tenerife SAD-Club Atlético Osasuna
Real Sporting de Gijón SAD-Real Oviedo SAD
- Jornada 32 (31-Mar)
Albacete Balompié SAD-CD Tenerife SAD
AD Alcorcón SAD-CD Lugo SAD
UD Almería SAD-CF Rayo Majadahonda
Córdoba CF SAD-RCD Mallorca SAD
Málaga CF SAD-Real Sporting de Gijón SAD
CF Reus Deportiu SAD-Cádiz CF SAD
Real Oviedo SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD
UD Las Palmas-SAD Elche CF SAD
Club Atlético Osasuna-Extremadura UD
CD Numancia de Soria SAD-Granada CF SAD
Real Zaragoza SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD
- Jornada 33 (7-Abr)
Cádiz CF SAD-Real Zaragoza SAD
RC Deportivo de La Coruña SAD-CF Rayo Majadahonda
Granada CF SAD-Málaga CF SAD
CD Lugo SAD-Club Atlético Osasuna
RCD Mallorca SAD-CF Reus Deportiu SAD
AD Alcorcón SAD-Albacete Balompié SAD
Extremadura UD-UD Almería SAD
Elche CF SAD-Córdoba CF SAD
Real Oviedo SAD-UD Las Palmas SAD
Gimnàstic de Tarragona SAD-CD Numancia de Soria SAD
CD Tenerife SAD-Real Sporting de Gijón SAD
- Jornada 34 (14-Abr)
Albacete Balompié SAD-Elche CF SAD
UD Almería SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD
Córdoba CF SAD-CD Lugo SAD
CF Rayo Majadahonda-CD Tenerife SAD
Real Zaragoza SAD-AD Alcorcón SAD
UD Las Palmas SAD-Cádiz CF SAD
Club Atlético Osasuna-RC Deportivo de La Coruña SAD
Málaga CF SAD-Extremadura UD
Real Sporting de Gijón SAD-Granada CF SAD
CD Numancia de Soria SAD-RCD Mallorca SAD
CF Reus Deportiu SAD-Real Oviedo SAD
- Jornada 35 (21-Abr)
Albacete Balompié SAD-UD Las Palmas SAD
AD Alcorcón SAD-Málaga CF SAD
Cádiz CF SAD-CD Numancia de Soria SAD
RC Deportivo de La Coruña SAD-Extremadura UD
Elche CF SAD-Club Atlético Osasuna
CD Tenerife SAD-UD Almería SAD
Real Oviedo SAD-Córdoba CF SAD
CD Lugo SAD-Granada CF SAD
RCD Mallorca SAD-CF Rayo Majadahonda
Real Zaragoza SAD-CF Reus Deportiu SAD
Gimnàstic de Tarragona SAD-Real Sporting de Gijón SAD
- Jornada 36 (28-Abr)
UD Almería SAD-Real Oviedo SAD
Córdoba CF SAD-Real Zaragoza SAD
Extremadura UD-CD Tenerife SAD
Granada CF SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD
UD Las Palmas SAD-CD Lugo SAD
Málaga CF SAD-RCD Mallorca SAD
Club Atlético Osasuna-Albacete Balompié SAD
CF Reus Deportiu SAD-AD Alcorcón SAD
CF Rayo Majadahonda-Cádiz CF SAD
CD Numancia de Soria SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD
Real Sporting de Gijón SAD-Elche CF SAD
- Jornada 37 (5-May)
Albacete Balompié SAD-CD Numancia de Soria SAD
AD Alcorcón SAD-Club Atlético Osasuna
Cádiz CF SAD-Málaga CF SAD
Córdoba CF SAD-CF Reus Deportiu SAD
Elche CF SAD-CF Rayo Majadahonda
RCD Mallorca SAD-Real Sporting de Gijón SAD
CD Lugo SAD-UD Almería SAD
Real Zaragoza SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD
Gimnàstic de Tarragona SAD-Extremadura UD
Real Oviedo SAD-Granada CF SAD
CD Tenerife SAD-UD Las Palmas SAD
- Jornada 38 (12-May)
UD Almería SAD-Elche CF SAD
Extremadura UD-Real Zaragoza SAD
Granada CF SAD-CD Tenerife SAD
Málaga CF SAD-Real Oviedo SAD
Club Atlético Osasuna-CF Reus Deportiu SAD
CF Rayo Majadahonda-Albacete Balompié SAD
CD Numancia de Soria SAD-AD Alcorcón SAD
RC Deportivo de La Coruña SAD-Cádiz CF SAD
UD Las Palmas SAD-Córdoba CF SAD
Real Sporting de Gijón SAD-CD Lugo SAD
Gimnàstic de Tarragona SAD-RCD Mallorca SAD
- Jornada 39 (19-May)
Albacete Balompié SAD-Granada CF SAD
AD Alcorcón SAD-Extremadura UD
Cádiz CF SAD-Club Atlético Osasuna
Córdoba CF SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD
Elche CF SAD-CD Tenerife SAD
UD Las Palmas SAD-CF Rayo Majadahonda
RCD Mallorca SAD-UD Almería SAD
CD Lugo SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD
CF Reus Deportiu SAD-Málaga CF SAD
Real Oviedo SAD CD-Numancia de Soria SAD
Real Zaragoza SAD-Real Sporting de Gijón SAD
- Jornada 40 (26-May)
RC Deportivo de La Coruña SAD-RCD Mallorca SAD
Extremadura UD-CD Lugo SAD
Málaga CF SAD-Real Zaragoza SAD
CD Numancia de Soria SAD-CF Reus Deportiu SAD
Real Sporting de Gijón SAD-Albacete Balompié SAD
UD Almería SAD-AD Alcorcón SAD
Granada CF SAD-Cádiz CF SAD
CF Rayo Majadahonda-Córdoba CF SAD
Gimnàstic de Tarragona SAD-Elche CF SAD
Club Atlético Osasuna-UD Las Palmas SAD
CD Tenerife SAD-Real Oviedo SAD
- Jornada 41 (2-Jun)
Albacete Balompié SAD-Málaga CF SAD
AD Alcorcón SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD
Cádiz CF SAD-Extremadura UD
Córdoba CF SAD-Club Atlético Osasuna
CD Lugo SAD-CD Tenerife SAD
CF Reus Deportiu SAD-Real Sporting de Gijón SAD
UD Las Palmas SAD-UD Almería SAD
Elche CF SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD
RCD Mallorca SAD-Granada CF SAD
Real Oviedo SAD-CF Rayo Majadahonda
Real Zaragoza SAD-CD Numancia de Soria SAD
- Jornada 42 (9-Jun)
Extremadura UD-RCD Mallorca SAD
CF Rayo Majadahonda-CF Reus Deportiu SAD
Club Atlético Osasuna-Real Oviedo SAD
CD Tenerife SAD-Real Zaragoza SAD
UD Almería SAD-Albacete Balompié SAD
Granada CF SAD-AD Alcorcón SAD
Real Sporting de Gijón SAD-Cádiz CF SAD
RC Deportivo de La Coruña SAD-Córdoba CF SAD
Málaga CF SAD-Elche CF SAD
CD Numancia de Soria SAD-UD Las Palmas SAD
Gimnàstic de Tarragona SAD-CD Lugo SAD.