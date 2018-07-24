Diario Vasco

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Albacete-Depor, Lugo-Málaga y Las Palmas-Reus en primera jornada LaLiga 1/2/3

Las Rozas , 24 jul .- Albacete-Deportivo de La Coruña, Lugo-Málaga y Las Palmas-Reus son parte de los encuentros de la primera jornada de LaLiga 1/2/3 2018-2019, según el sorteo del calendario hecho hoy por la Federación Española de Fútbol (RFEF).

La competición empezará el 18/19 de agosto y los enfrentamientos de cada jornada son los siguientes:

- Jornada 1 (19-Ago)

Albacete Balompié SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD

AD Alcorcón SAD-Real Sporting de Gijón SAD

Córdoba CF SAD-CD Numancia de Soria SAD

Elche CF SAD-Granada CF SAD

UD Las Palmas SAD-CF Reus Deportiu SAD

CD Lugo SAD-Málaga CF SAD

RCD Mallorca SAD-Club Atlético Osasuna

Gimnàstic de Tarragona SAD-CD Tenerife SAD

Cádiz CF SAD-UD Almería SAD

Real Oviedo SAD-Extremadura UD

Real Zaragoza SAD-CF Rayo Majadahonda

- Jornada 2 (26-Ago)

UD Almería SAD-CD Tenerife SAD

Córdoba CF SAD-Real Oviedo SAD

Granada CF SAD-CD Lugo SAD

CF Rayo Majadahonda-RCD Mallorca SAD

CF Reus Deportiu SAD-Real Zaragoza SAD

Real Sporting de Gijón SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD

UD Las Palmas SAD-Albacete Balompié SAD

Málaga CF SAD-AD Alcorcón SAD

CD Numancia de Soria SAD-Cádiz CF SAD

Extremadura UD-RC Deportivo de La Coruña SAD

Club Atlético Osasuna-Elche CF SAD

- Jornada 3 (2-Sep)

Albacete Balompié SAD-Córdoba CF SAD

AD Alcorcón SAD-RCD Mallorca SAD

UD Almería SAD-Málaga CF SAD

Cádiz CF SAD-Real Oviedo SAD

Elche CF SAD-CF Reus Deportiu SAD

Granada CF SAD-Club Atlético Osasuna

CD Lugo SAD-CD Numancia de Soria SAD

CD Tenerife SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD

Real Sporting de Gijón SAD-Extremadura UD

Real Zaragoza SAD-UD Las Palmas SAD

Gimnàstic de Tarragona SAD-CF Rayo Majadahonda

- Jornada 4 (9-sep)

RC Deportivo de La Coruña SAD-Real Sporting de Gijón SAD

Extremadura UD-Granada CF SAD

UD Las Palmas SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD

Málaga CF SAD-CD Tenerife SAD

Real Oviedo SAD-Real Zaragoza SAD

CF Reus Deportiu SAD-Albacete Balompié SAD

Córdoba CF SAD-AD Alcorcón SAD

Club Atlético Osasuna-UD Almería SAD

RCD Mallorca SAD-Cádiz CF SAD

CD Numancia de Soria SAD-Elche CF SAD

CF Rayo Majadahonda-CD Lugo SAD

- Jornada 5 (16-sep)

Albacete Balompié SAD-Cádiz CF SAD

AD Alcorcón SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD

UD Almería SAD-Real Zaragoza SAD

Elche CF SAD-RCD Mallorca SAD

Extremadura UD-UD Las Palmas SAD

Granada CF SAD-CF Rayo Majadahonda CD

Lugo SAD-Real Oviedo SAD

Málaga CF SAD-Córdoba CF SAD

Real Sporting de Gijón SAD-CD Numancia de Soria SAD

Gimnàstic de Tarragona SAD-Club Atlético Osasuna

CD Tenerife SAD-CF Reus Deportiu SAD

- Jornada 6 (23-sep)

Córdoba CF SAD-CD Tenerife SAD

RC Deportivo de La Coruña SAD-Granada CF SAD

UD Las Palmas SAD-Málaga CF SAD

Club Atlético Osasuna-Real Sporting de Gijón SAD

CF Reus Deportiu SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD

RCD Mallorca SAD-Albacete Balompié SAD

Cádiz CF SAD-AD Alcorcón SAD

CD Numancia de Soria SAD-UD Almería SAD

Real Oviedo SAD-Elche CF SAD

CF Rayo Majadahonda-Extremadura UD

Real Zaragoza SAD-CD Lugo SAD

- Jornada 7 (30-sep)

Albacete Balompié SAD-Real Zaragoza SAD

AD Alcorcón SAD-Real Oviedo SAD

UD Almería SAD-CF Reus Deportiu SAD

CD Lugo SAD-RCD Mallorca SAD

CD Tenerife SAD-Cádiz CF SAD

Granada CF SAD-Córdoba CF SAD

Gimnàstic de Tarragona SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD

Extremadura UD-Elche CF SAD

Real Sporting de Gijón SAD-UD Las Palmas SAD

Málaga CF SAD- CF Rayo Majadahonda

Club Atlético Osasuna-CD Numancia de Soria SAD

- Jornada 8 (7-oct)

Cádiz CF SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD

RC Deportivo de La Coruña-Málaga CF SAD

Elche-CD Lugo SAD

CF Rayo Majadahonda-Real Sporting de Gijón SAD

RCD Mallorca SAD-CD Tenerife SAD

Real Oviedo SAD-Albacete Balompié SAD

UD Las Palmas SAD-AD Alcorcón SAD

Córdoba CF SAD UD Almería SAD

CD Numancia de Soria SAD-Extremadura UD

CF Reus Deportiu SAD-Granada CF SAD

Real Zaragoza SAD- Club Atlético Osasuna

- Jornada 9 (14-oct)

UD Almería SAD-UD Las Palmas SAD

RC Deportivo de La Coruña SAD-Elche CF SAD

Granada CF SAD-RCD Mallorca SAD

CF Rayo Majadahonda-Real Oviedo SAD

CD Numancia de Soria SAD-Real Zaragoza SAD

Málaga CF SAD-Albacete Balompié SAD

Gimnàstic de Tarragona SAD-AD Alcorcón SAD

Extremadura UD-Cádiz CF SAD

Club Atlético Osasuna-Córdoba CF SAD

CD Tenerife SAD-CD Lugo SAD

Real Sporting de Gijón SAD-CF Reus Deportiu SAD

- Jornada 10 (21-oct)

Albacete Balompié SAD-UD Almería SAD

AD Alcorcón SAD-Granada CF SAD

Cádiz CF SAD-Real Sporting de Gijón SAD

Córdoba CF SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD

Elche CF SAD-Málaga CF SAD

UD Las Palmas SAD-CD Numancia de Soria SAD

CD Lugo SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD

RCD Mallorca SAD-Extremadura UD

CF Reus Deportiu SAD-CF Rayo Majadahonda

Real Oviedo SAD-Club Atlético Osasuna

Real Zaragoza SAD-CD Tenerife SAD

- Jornada 11 (28-oct)

RC Deportivo de La Coruña SAD-CF Reus Deportiu SAD

Elche CF SAD-Real Zaragoza SAD

CF Rayo Majadahonda-Club Atlético Osasuna

Málaga CF SAD-CD Numancia de Soria SAD

Extremadura UD-Albacete Balompié SAD

CD Tenerife SAD-AD Alcorcón SAD

Granada CF SAD-UD Almería SAD

CD Lugo SAD-Cádiz CF SAD

Real Sporting de Gijón SAD-Córdoba CF SAD

RCD Mallorca SAD-UD Las Palmas SAD

Gimnàstic de Tarragona SAD-Real Oviedo SAD

- Jornada 12 (4-nov)

Albacete Balompié SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD

AD Alcorcón SAD-CF Rayo Majadahonda

UD Almería SAD-Real Sporting de Gijón SAD

Cádiz CF SAD-Elche CF SAD

Córdoba CF SAD-Extremadura UD

CD Numancia de Soria SAD-CD Tenerife SAD

UD Las Palmas SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD

Real Zaragoza SAD-Granada CF SAD

CF Reus Deportiu SAD-CD Lugo SAD

Club Atlético Osasuna-Málaga CF SAD

Real Oviedo SAD-RCD Mallorca SAD

- Jornada 13 (11-nov)

Cádiz CF SAD-CF Reus Deportiu SAD

RC Deportivo de La Coruña SAD-Real Oviedo SAD

Elche CF SAD-UD Las Palmas SAD

Extremadura UD-Club Atlético Osasuna

Granada CF SAD-CD Numancia de Soria SAD

Gimnàstic de Tarragona SAD-Real Zaragoza SAD

CD Tenerife SAD-Albacete Balompié SAD

CD Lugo SAD-AD Alcorcón SAD

CF Rayo Majadahonda-UD Almería SAD

RCD Mallorca SAD-Córdoba CF SAD

Real Sporting de Gijón SAD-Málaga CF SAD

- Jornada 14 (18-nov)

Albacete Balompié SAD-CD Lugo SAD

AD Alcorcón SAD-Elche CF SAD

UD Almería SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD

Málaga CF SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD

Club Atlético Osasuna-CD Tenerife SAD

Real Oviedo SAD-Real Sporting de Gijón SAD

Córdoba CF SAD-Cádiz CF SAD

CF Reus Deportiu SAD-Extremadura UD

UD Las Palmas SAD-Granada CF SAD

CD Numancia de Soria SAD-CF Rayo Majadahonda

Real Zaragoza SAD-RCD Mallorca SAD

- Jornada 15 (25-nvo)

AD Alcorcón SAD-Real Zaragoza SAD

Cádiz CF SAD-UD Las Palmas SAD

RC Deportivo de La Coruña SAD-Club Atlético Osasuna

Extremadura UD-Málaga CF SAD

Granada CF SAD-Real Sporting de Gijón SAD

RCD Mallorca SAD-CD Numancia de Soria SAD

Real Oviedo SAD-CF Reus Deportiu SAD

Elche CF SAD-Albacete Balompié SAD

Gimnàstic de Tarragona SAD-UD Almería SAD

CD Lugo SAD-Córdoba CF SAD

CD Tenerife SAD-CF Rayo Majadahonda

- Jornada 16 (2-Dic)

Albacete Balompié SAD-AD Alcorcón SAD

UD Almería SAD-Extremadura UD

Córdoba CF SAD-Elche CF SAD

UD Las Palmas SAD-Real Oviedo SAD

CD Numancia de Soria SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD

Real Sporting de Gijón SAD-CD Tenerife SAD

Real Zaragoza SAD-Cádiz CF SAD

CF Rayo Majadahonda-RC Deportivo de La Coruña SAD

Málaga CF SAD-Granada CF SAD

Club Atlético Osasuna-CD Lugo SAD

CF Reus Deportiu SAD-RCD Mallorca SAD

- Jornada 17 (9-Dic)

Albacete Balompié SAD-Club Atlético Osasuna

AD Alcorcón SAD-CF Reus Deportiu SAD

Cádiz CF SAD-CF Rayo Majadahonda

RC Deportivo de La Coruña SAD-CD Numancia de Soria SAD

Elche CF SAD-Real Sporting de Gijón SAD

Real Oviedo SAD-UD Almería SAD

Real Zaragoza SAD-Córdoba CF SAD

CD Tenerife SAD-Extremadura

UD Gimnàstic de Tarragona SAD-Granada CF SAD

CD Lugo SAD-UD Las Palmas SAD

RCD Mallorca SAD-Málaga CF SAD

- Jornada 18 (16-Dic)

UD Almería SAD-CD Lugo SAD

RC Deportivo de La Coruña SAD-Real Zaragoza SAD

Extremadura UD-Gimnàstic de Tarragona SAD

Granada CF SAD-Real Oviedo SAD

UD Las Palmas SAD-CD Tenerife SAD

CD Numancia de Soria SAD-Albacete Balompié SAD

Club Atlético Osasuna-AD Alcorcón SAD

Málaga CF SAD-Cádiz CF SAD

CF Reus Deportiu SAD-Córdoba CF SAD

CF Rayo Majadahonda-Elche CF SAD

Real Sporting de Gijón SAD-RCD Mallorca SAD

- Jornada 19 (22-Dic)

Albacete Balompié SAD-CF Rayo Majadahonda

AD Alcorcón SAD-CD Numancia de Soria SAD

Cádiz CF SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD

Córdoba CF SAD-UD Las Palmas SAD

CD Lugo SAD-Real Sporting de Gijón SAD

RCD Mallorca SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD

Elche CF SAD-UD Almería SAD

Real Zaragoza SAD-Extremadura UD

CD Tenerife SAD-Granada CF SAD

Real Oviedo SAD-Málaga CF SAD

CF Reus Deportiu SAD-Club Atlético Osasuna

- Jornada 20 (6-Ene)

UD Almería SAD-RCD Mallorca SAD

RC Deportivo de La Coruña SAD-CD Lugo SAD

Málaga CF SAD-CF Reus Deportiu SAD

CD Numancia de Soria SAD-Real Oviedo SAD

Real Sporting de Gijón SAD-Real Zaragoza SAD

Granada CF SAD-Albacete Balompié SAD

Extremadura UD-AD Alcorcón SAD

Club Atlético Osasuna-Cádiz CF SAD

Gimnàstic de Tarragona SAD-Córdoba CF SAD

CD Tenerife SAD-Elche CF SAD

CF Rayo Majadahonda-UD Las Palmas SAD

-Jornada 21 (13-Ene)

Albacete Balompié SAD-Real Sporting de Gijón SAD

AD Alcorcón SAD-UD Almería SAD

Cádiz CF SAD-Granada CF SAD

Córdoba CF SAD-CF Rayo Majadahonda

Elche CF SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD

UD Las Palmas SAD-Club Atlético Osasuna

Real Oviedo SAD-CD Tenerife SAD

RCD Mallorca SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD

CD Lugo SA- Extremadura UD

Real Zaragoza SAD-Málaga CF SAD

CF Reus Deportiu SAD-CD Numancia de Soria SAD

- Jornada 22 (20-Ene)

UD Almería SAD-Cádiz CF SAD

Extremadura UD-Real Oviedo SAD

CF Rayo Majadahonda-Real Zaragoza SAD

RC Deportivo de La Coruña SAD-Albacete Balompié SAD

Real Sporting de Gijón SAD-AD Alcorcón SAD

CD Numancia de Soria SAD-Córdoba CF SAD

Granada CF SAD-Elche CF SAD

CF Reus Deportiu SAD-UD Las Palmas SAD

Málaga CF SAD-CD Lugo SAD Club

Atlético Osasuna-RCD Mallorca SAD

CD Tenerife SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD

- Jornada 23 (27-Ene)

Albacete Balompié SAD-CF Reus Deportiu SAD

AD Alcorcón SAD-Córdoba CF SAD

UD Almería SAD-Club Atlético Osasuna

Cádiz CF SAD-RCD Mallorca SAD

Elche CF SAD-CD Numancia de Soria SAD

CD Lugo SAD-CF Rayo Majadahonda

Real Sporting de Gijón SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD

Granada CF SAD-Extremadura UD

Gimnàstic de Tarragona SAD-UD Las Palmas SAD

CD Tenerife SAD-Málaga CF SAD

Real Zaragoza SAD-Real Oviedo SAD

- Jornada 24(3-Feb)

RC Deportivo de La Coruña SAD-CD Tenerife SAD

Extremadura UD-Real Sporting de Gijón SAD

UD Las Palmas SAD-Real Zaragoza SAD

CF Rayo Majadahonda-Gimnàstic de Tarragona SAD

Córdoba CF SAD-Albacete Balompié SAD

RCD Mallorca SAD-AD Alcorcón SAD

Málaga CF SAD-UD Almería SAD

Real Oviedo SAD-Cádiz CF SAD

CF Reus Deportiu SAD-Elche CF SAD

Club Atlético Osasuna-Granada CF SAD

CD Numancia de Soria SAD-CD Lugo SAD

- Jornada 25 (10-Feb)

Albacete Balompié SAD-RCD Mallorca SAD

AD Alcorcón SAD-Cádiz CF SAD

UD Almería SAD-CD Numancia de Soria SAD

Elche CF SAD-Real Oviedo SAD

Extremadura UD-CF Rayo Majadahonda

CD Lugo SAD-Real Zaragoza SAD

CD Tenerife SAD-Córdoba CF SAD

Granada CF SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD

Málaga CF SAD-UD Las Palmas SAD

Real Sporting de Gijón SAD-Club Atlético Osasuna

Gimnàstic de Tarragona SAD-CF Reus Deportiu SAD

- Jornada 26 (17-Feb)

Cádiz CF SAD-CD Tenerife SAD

Córdoba CF SAD-Granada CF SAD

RC Deportivo de La Coruña SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD

Elche CF SAD-Extremadura UD

UD Las Palmas SAD-Real Sporting de Gijón SAD

CF Rayo Majadahonda-Málaga CF SAD

CD Numancia de Soria SAD-Club Atlético Osasuna

Real Zaragoza SAD-Albacete Balompié SAD

Real Oviedo SAD-AD Alcorcón SAD

CF Reus Deportiu SAD-UD Almería SAD

RCD Mallorca SAD-CD Lugo SAD

- Jornada 27 (24-Feb)

Albacete Balompié SAD-Real Oviedo SAD

AD Alcorcón SAD-UD Las Palmas SAD

UD Almería SAD-Córdoba CF SAD

Extremadura UD-CD Numancia de Soria SAD

Granada CF SAD-CF Reus Deportiu SAD

Club Atlético Osasuna-Real Zaragoza SAD

Gimnàstic de Tarragona SAD-Cádiz CF SAD

Málaga CF SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD

CD Lugo SAD-Elche CF SAD

Real Sporting de Gijón SAD-CF Rayo Majadahonda

CD Tenerife SAD-RCD Mallorca SAD

- Jornada 28 (3-Mar)

Córdoba CF SAD-Málaga CF SAD

CD Numancia de Soria SAD-Real Sporting de Gijón SAD

Club Atlético Osasuna-Gimnàstic de Tarragona SAD

CF Reus Deportiu SAD-CD Tenerife SAD

Cádiz CF SAD-Albacete Balompié SAD

RC Deportivo de La Coruña SAD-AD Alcorcón SAD

Real Zaragoza SAD-UD Almería SAD

RCD Mallorca SAD-Elche CF SAD

UD Las Palmas SAD-Extremadura UD

CF Rayo Majadahonda-Granada CF SAD

Real Oviedo SAD-CD Lugo SAD

- Jornada 29 (10-Mar)

RC Deportivo de La Coruña SAD-UD Las Palmas SAD

Granada CF SAD-Real Zaragoza SAD

CD Lugo SAD-CF Reus Deportiu SAD

Málaga CF SAD-Club Atlético Osasuna

RCD Mallorca SAD-Real Oviedo SAD

Gimnàstic de Tarragona SAD-Albacete Balompié SAD

CF Rayo Majadahonda-AD Alcorcón SAD

Real Sporting de Gijón SAD-UD Almería SAD

Elche CF SAD-Cádiz CF SAD

Extremadura UD-Córdoba CF SAD

CD Tenerife SAD-CD Numancia de Soria SAD

- Jornada 30 (17-Mar)

Albacete Balompié SAD-Extremadura UD

AD Alcorcón SAD-CD Tenerife SAD

UD Almería SAD-Granada CF SAD

Cádiz CF SAD-CD Lugo SAD

Córdoba CF SAD-Real Sporting de Gijón SAD

UD Las Palmas SAD-RCD Mallorca SAD

Real Oviedo SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD

CF Reus Deportiu SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD

Real Zaragoza SAD-Elche CF SAD

Club Atlético Osasuna-CF Rayo Majadahonda

CD Numancia de Soria SAD-Málaga CF SAD

- Jornada 31 (24-Mar)

Cádiz CF SAD-Córdoba CF SAD

Extremadura UD CF-Reus Deportiu SAD

Granada CF SAD-UD Las Palmas SAD

CF Rayo Majadahonda-CD Numancia de Soria SAD

RCD Mallorca SAD-Real Zaragoza SAD

CD Lugo SAD-Albacete Balompié SAD

Elche CF SAD-AD Alcorcón SAD

RC Deportivo de La Coruña SAD-UD Almería SAD

Gimnàstic de Tarragona SAD-Málaga CF SAD

CD Tenerife SAD-Club Atlético Osasuna

Real Sporting de Gijón SAD-Real Oviedo SAD

- Jornada 32 (31-Mar)

Albacete Balompié SAD-CD Tenerife SAD

AD Alcorcón SAD-CD Lugo SAD

UD Almería SAD-CF Rayo Majadahonda

Córdoba CF SAD-RCD Mallorca SAD

Málaga CF SAD-Real Sporting de Gijón SAD

CF Reus Deportiu SAD-Cádiz CF SAD

Real Oviedo SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD

UD Las Palmas-SAD Elche CF SAD

Club Atlético Osasuna-Extremadura UD

CD Numancia de Soria SAD-Granada CF SAD

Real Zaragoza SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD

- Jornada 33 (7-Abr)

Cádiz CF SAD-Real Zaragoza SAD

RC Deportivo de La Coruña SAD-CF Rayo Majadahonda

Granada CF SAD-Málaga CF SAD

CD Lugo SAD-Club Atlético Osasuna

RCD Mallorca SAD-CF Reus Deportiu SAD

AD Alcorcón SAD-Albacete Balompié SAD

Extremadura UD-UD Almería SAD

Elche CF SAD-Córdoba CF SAD

Real Oviedo SAD-UD Las Palmas SAD

Gimnàstic de Tarragona SAD-CD Numancia de Soria SAD

CD Tenerife SAD-Real Sporting de Gijón SAD

- Jornada 34 (14-Abr)

Albacete Balompié SAD-Elche CF SAD

UD Almería SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD

Córdoba CF SAD-CD Lugo SAD

CF Rayo Majadahonda-CD Tenerife SAD

Real Zaragoza SAD-AD Alcorcón SAD

UD Las Palmas SAD-Cádiz CF SAD

Club Atlético Osasuna-RC Deportivo de La Coruña SAD

Málaga CF SAD-Extremadura UD

Real Sporting de Gijón SAD-Granada CF SAD

CD Numancia de Soria SAD-RCD Mallorca SAD

CF Reus Deportiu SAD-Real Oviedo SAD

- Jornada 35 (21-Abr)

Albacete Balompié SAD-UD Las Palmas SAD

AD Alcorcón SAD-Málaga CF SAD

Cádiz CF SAD-CD Numancia de Soria SAD

RC Deportivo de La Coruña SAD-Extremadura UD

Elche CF SAD-Club Atlético Osasuna

CD Tenerife SAD-UD Almería SAD

Real Oviedo SAD-Córdoba CF SAD

CD Lugo SAD-Granada CF SAD

RCD Mallorca SAD-CF Rayo Majadahonda

Real Zaragoza SAD-CF Reus Deportiu SAD

Gimnàstic de Tarragona SAD-Real Sporting de Gijón SAD

- Jornada 36 (28-Abr)

UD Almería SAD-Real Oviedo SAD

Córdoba CF SAD-Real Zaragoza SAD

Extremadura UD-CD Tenerife SAD

Granada CF SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD

UD Las Palmas SAD-CD Lugo SAD

Málaga CF SAD-RCD Mallorca SAD

Club Atlético Osasuna-Albacete Balompié SAD

CF Reus Deportiu SAD-AD Alcorcón SAD

CF Rayo Majadahonda-Cádiz CF SAD

CD Numancia de Soria SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD

Real Sporting de Gijón SAD-Elche CF SAD

- Jornada 37 (5-May)

Albacete Balompié SAD-CD Numancia de Soria SAD

AD Alcorcón SAD-Club Atlético Osasuna

Cádiz CF SAD-Málaga CF SAD

Córdoba CF SAD-CF Reus Deportiu SAD

Elche CF SAD-CF Rayo Majadahonda

RCD Mallorca SAD-Real Sporting de Gijón SAD

CD Lugo SAD-UD Almería SAD

Real Zaragoza SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD

Gimnàstic de Tarragona SAD-Extremadura UD

Real Oviedo SAD-Granada CF SAD

CD Tenerife SAD-UD Las Palmas SAD

- Jornada 38 (12-May)

UD Almería SAD-Elche CF SAD

Extremadura UD-Real Zaragoza SAD

Granada CF SAD-CD Tenerife SAD

Málaga CF SAD-Real Oviedo SAD

Club Atlético Osasuna-CF Reus Deportiu SAD

CF Rayo Majadahonda-Albacete Balompié SAD

CD Numancia de Soria SAD-AD Alcorcón SAD

RC Deportivo de La Coruña SAD-Cádiz CF SAD

UD Las Palmas SAD-Córdoba CF SAD

Real Sporting de Gijón SAD-CD Lugo SAD

Gimnàstic de Tarragona SAD-RCD Mallorca SAD

- Jornada 39 (19-May)

Albacete Balompié SAD-Granada CF SAD

AD Alcorcón SAD-Extremadura UD

Cádiz CF SAD-Club Atlético Osasuna

Córdoba CF SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD

Elche CF SAD-CD Tenerife SAD

UD Las Palmas SAD-CF Rayo Majadahonda

RCD Mallorca SAD-UD Almería SAD

CD Lugo SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD

CF Reus Deportiu SAD-Málaga CF SAD

Real Oviedo SAD CD-Numancia de Soria SAD

Real Zaragoza SAD-Real Sporting de Gijón SAD

- Jornada 40 (26-May)

RC Deportivo de La Coruña SAD-RCD Mallorca SAD

Extremadura UD-CD Lugo SAD

Málaga CF SAD-Real Zaragoza SAD

CD Numancia de Soria SAD-CF Reus Deportiu SAD

Real Sporting de Gijón SAD-Albacete Balompié SAD

UD Almería SAD-AD Alcorcón SAD

Granada CF SAD-Cádiz CF SAD

CF Rayo Majadahonda-Córdoba CF SAD

Gimnàstic de Tarragona SAD-Elche CF SAD

Club Atlético Osasuna-UD Las Palmas SAD

CD Tenerife SAD-Real Oviedo SAD

- Jornada 41 (2-Jun)

Albacete Balompié SAD-Málaga CF SAD

AD Alcorcón SAD-Gimnàstic de Tarragona SAD

Cádiz CF SAD-Extremadura UD

Córdoba CF SAD-Club Atlético Osasuna

CD Lugo SAD-CD Tenerife SAD

CF Reus Deportiu SAD-Real Sporting de Gijón SAD

UD Las Palmas SAD-UD Almería SAD

Elche CF SAD-RC Deportivo de La Coruña SAD

RCD Mallorca SAD-Granada CF SAD

Real Oviedo SAD-CF Rayo Majadahonda

Real Zaragoza SAD-CD Numancia de Soria SAD

- Jornada 42 (9-Jun)

Extremadura UD-RCD Mallorca SAD

CF Rayo Majadahonda-CF Reus Deportiu SAD

Club Atlético Osasuna-Real Oviedo SAD

CD Tenerife SAD-Real Zaragoza SAD

UD Almería SAD-Albacete Balompié SAD

Granada CF SAD-AD Alcorcón SAD

Real Sporting de Gijón SAD-Cádiz CF SAD

RC Deportivo de La Coruña SAD-Córdoba CF SAD

Málaga CF SAD-Elche CF SAD

CD Numancia de Soria SAD-UD Las Palmas SAD

Gimnàstic de Tarragona SAD-CD Lugo SAD.